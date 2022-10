Assaig d'emergències a Tarragona

El pròxim 2 de novembre es realitzaran proves de simulacre de confinament amb avisos d'emergència al telèfon mòbil i protecció civil provarà a Tarragona aquest sistema d'avisos d'emergència coincidint a més a més amb el simulacre de confinament. Parlarem amb el responsable de protecció civil de TGN, Joan RamónCabello.



- En què consistirà aquesta prova?



Es tracta d'un simulacre de confinament, és una mica diferent dels simulacres que es coneixen estàndards. En aquest participen més operatius i el focus està més centrat en la població que volem provar. Les persones del Camp de Tarragona tenen interioritzat la resposta de l'avís d'emergència de les sirenes que quan sentin aquest avís s'hauran de confinar.



- També s'afegirà aquesta des del mòbil?



Efectivament aprofitant que l'Estat espanyol està implantant aquest sistema d'avisos emergència a través del telèfon mòbil, farem una prova d'aquest sistema que encara està en vies d'implantació. Aprofitarem aquest simulacre massiu a 65.000 persones per fer la prova d'aquest sistema.



- Serà una combinació entre les sirenes i el mòbil?



Si, la gent han d'entendre que el sistema d'avis estàndard són les sirenes i si algun dia passés alguna cosa, l'avís oficial i estàndard per confinar-se és a través de la sirena i l'avís a través del mòbil de moment no està funcionant, ho tenim en fase de proves i el que fem és anar provant perquè el dia de demà sigui completament operatiu.