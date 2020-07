ASETRA creu que els testos de Covid 19 és l única manera de garantitzat la seguretat als viatgers

L'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri creu que els testos són l'única manera de garantir la seguretat dels viatgers

El president de l’Associació Espanyola d’Usuaris Empresaris i Professionals del Transport Aeri (Asetra), Ignacio Rubio, demana que es facin testos de la covid-19 a tots els passatgers abans d’embarcar als avions de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. Rubio diu que “tant Aena com les companyies aèries haurien d’assumir els costos d’aquest control” que després repercutiria sobre els bitllets per viatjar. Segons Asetra, dels testos se n’hauria d’encarregar “personal sanitari”. El president de l’associació explica que hi ha un conflicte d’interessos entre que “la gent torni a volar a un preu raonable” i la garantia que aquests passatgers viatgin en unes “condicions sanitàries adequades”. Sobre la seguretat dins dels avions, Rubio diu que el moment més problemàtic és quan es fa l’embarcament del passatge (quan l’aparell encara està parat) perquè aleshores els filtres que s’encarreguen de mantenir la renovació de l’aire encara no estan activats. Si bé també recorda que, igualment durant el vol, si algú es treu la mascareta per menjar o beure i té el virus també el podria passar a altres usuaris. Per això des d’Asetra creuen que la mesura més efectiva seria fer els testos a tothom qui viatgi.

Rubio explica que en cap país s’ha pres aquesta mesura i anima el Govern espanyol a ser els pioners. Recorda que, per exemple, per viatjar a Grècia s’ha de portar un certificat amb els resultats de la prova feta en les últimes 72 hores.