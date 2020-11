54 artistes s'uneixen per fer el disc de "La Marató"

Nou cançons i 54 artistes units per recaptar fons per la investigació de la Covid19. És el disc de la Marató, que es vendrà el proper 29 de novembre amb els diaris. Àngel Lacalle és el director cultural de La Marató de TV3 i amb ell volem parlar d'aquesta cita solidària i com la música té també un paper molt important: "La música és el gran refugi de tothom. La pandèmia ens ha afectat a tots, i la música ha estat el refugi dels sentiments i de les emocions que he viscut". La Marató ja s'ha convertit en una cosa de tots els catalans, però aquest any serà, si cal, més especial?: "Serà una Marató complicada, en tots els sentits. Hem de respectar totes les normatives sanitàries, i per primera vegada hem hagut de gravar cançons telemàticament, hem produït en plena pandèmia i en bona part del peíode de confinament, des de la distància, i tot ha estat complicat. Però també perquè el sentiment de la gent i dels artistes que han treballat també estava sotmès a aquesta situació." El 20 de desembre serà el dia de La Marató, que es podrà seguir per TV3. Però el disc es pot reservar ja des de l'11 de novembre, a través de la botiva on-line de TV3 i també d'ITunes. I per tots els que comprin el disc físicament el dia 29, han de saber que dins el disc trobaran un codi QR que també els permetrà gaudir del disc en format digital. 24 artistes, d'entre tots els que apareixen al disc, han interpretat una cançó coral que porta per títol "Serem més forts". És de les poques vegades que s'ha fet una cançó original per La Marató.