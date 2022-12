El artificiero y la mariposa, de Gabri Rodenas

Avui parlarem d'una història magnífica que parla sobre viatges i fabula, es tracta del llibre "El artificieroy la mariposa" de Gabri Rodenas.



- Ets filòsof o un expert en audiovisuals?

Realment soc doctor en filosofia, però davant de la vida el meu hobby és donar classes a la facultat de comunicació audiovisual. Es podria dir que escriptor és la meva principal feina.



- Actualment fa falta molta filosofia en la comunicació?

La veritat és que sí tant el de comunicació com a l'esfera pública. Crec que la filosofia sempre és necessària i sempre està latent a totes les èpoques, però sí que és veritat que avui dia és més necessària que mai.



- Quan llegeixes el llibre no pots evitar crear un paral·lelisme amb altres com "El magode Oz" i "Alicia en el país de lasmaravillas".



Un paral·lelisme que has sabut reconèixer molt bé perquè certament està allà, de fet van ser els dos grans referents d'aquesta novel·la. Em venia de gust fer un petit homenatge aquest tipus de fabula que ens ha acompanyat al llarg dels anys, sempre dic que és per nens de totes les edats. El relat és un conte llarg, no sabem què passarà, però a mi m'agraden els finals feliços perquè per històries tristes hi ha suficients. El més bonic d'aquesta novella és el viatge.



- Creus que estem massa acostumats a creure que la vida sempre té un final feliç?



La realitat està plena de finals tristos, però la part més bonica és no maquillar la realitat, hem d'assumir que potser hi ha un final que no acaba bé, però sempre hem de crear una mica d'esperança què és el que pretenc amb aquest nou llibre.