Arriben novetats al "Whatsapp"

Durant les properes setmanes, Whatsapp començarà a aplicar tot un seguit de millores i atractives utilitats que faran que encara “necessitem” més d'aquesta aplicació que és una de les més utilitzades del món. Aviat, per exemple, es podran enviar diners a través de Whatsapp. Segons unes filtracions recents, els usuaris podran vincular el seu compte bancari a l'aplicació i enviar o rebre diners d'altres usuaris. Per parlar del “Modo oscuro”, autodestrucció de missatges... i moltes altres novetats que afectaran al Whatsapp, ha vingut a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra” el César Pablo Córcoles, que es professor d'informàtica i comunicacions de la UOC.

“Aquestes aplicacions depenen molt dels usuaris, i Whatsapp és una aplicació que té tothom. De fet les estadístiques diuen que Whatsapp està instal.lat pràcticament al 100% dels móbils que hi ha a l'Estat Espanyol. Com a curiositat us diré que la majoria de proves que es fan en aquestes aplicacions es fan des de la Índia. Sovint ens agrada mirar des del primer món als païssos del tercer món amb una mena de superioritat que sovint no es correspon amb la realitat. A l'Àfrica, o a la Índia, a llocs on la connectivitat amb cables es complicada, on no tothom té un ordinador, a vegades es fan servir molt aquestes aplicacions entre moltes persones”.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.