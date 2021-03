El dia 21 d'aquest mes de març comença la primavera i amb ella arriben les al·lèrgies. Per la gent que les pateix és un mal de cap i des del programa volem saber com es poden protegir, ens dóna consell la doctora Lorena Soto coordinadora del comitè d'al·lèrgies respiratòries de la societat catalana d'al·lèrgies de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya.

Com podem saber si patim una al·lèrgia?

<< La majoria de la gent a mesura que van progressant ho van notant d'una manera innata perquè són uns símptomes que no tenien i que ara van progressant i empitjorant sobretot en determinades èpoques. Els símptomes més típics són les picors bastant intenses en el nas i els ulls amb molt de mocs. El moc normalment és claret i molts esternuts que a vegades fa sensació d'ofec. >>

Cada cop hi ha més persones que pateixen una al·lèrgia?

<< És una realitat i són dades reals, nacionalment i a més de 8 milions de persones afectades per les al·lèrgies respiratòries, però a mesura que van passant els anys van empitjorar les estadístiques.>>

Això per què passa?

<< Hi ha diferents teories, una d'elles és que cada vegada tenim més higiene i ara mateix amb covid, s'extremen les mesures d'higiene i això fa que el nostre sistema immunitari de forma errònia busqui treball en al·lèrgies, és a dir, intenten buscar enemics on no haurien d'haver-hi. L'altra teoria és la contaminació, perquè en les ciutats que estem afavoreixen a fer que es produeixi i s'acceleri en el pacient que està genèticament predisposat a tenir alegria.>>

L'edat influeix?

<< Com és una predisposició genètica sol ser jove, dintre dels 20-40 és quan es manifesta normalment, sol ser en joves i sol ser crònic.>>

Hi ha graus?

<< No tothom pateix al mateix nivell, el que preocupa és que vagin a més, que vagin empitjorant la resta de la seva vida perquè depenen de la seva evolució faran més o menys teràpia. Tenim eines per corregir el sistema i immunològic, li diem immunoteràpia és per acostumar al sistema immunitari a aquella al·lèrgia com enemic.>>