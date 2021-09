Arriba la XVII edició del festival d'arts de carrer per amor a l'Hart

Els dies 16, 17 i 18 de setembre arriba la XVII edició de Per Amor a l’Hart, Festival d’arts de carrer de l’Hospitalet de Llobregat. Una data imprescindible a l’agenda cultural de la Ciutat i de les arts escèniques de carrer a Catalunya, referent en el món del circ d’avui i de la dansa urbana contemporània.

A Migdia des de COPE Catalunya hem parlat amb el director del festival, José Antonio Hernández "Joselito".

"Recordem que la darrera edició va estar marcada per la Covid-19, on s’anunciava una nova ubicació al Parc de la Remunta, canvi de dates degut a la pandèmia de la Covid-19, entrades amb reserva prèvia a través de la web del festival, i tots els protocols sanitaris per crear un espai segur i sense contagis; una edició que va ser possible gràcies a la valentia de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet (al decidir no anul·lar el Festival i que va superar el repte de donar continuïtat a un esdeveniment cultural imprescindible a l’agenda cultural de L’Hospitalet de Llobregat i de les arts escèniques de carrer a Catalunya."

El festival Per Amor a L’Hart compta amb el suport de l'Àrea d’Educació, d'Innovació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, i del Districte Cultural, amb col·laboració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És un projecte que Bipol·art va iniciar amb un objectiu clar: retornar la cultura als seus orígens i a qui realment li pertany: el públic, la gent, les persones.

Cal destacar que enguany el festival comptarà amb tres escenaris i l’aforament dels espectacles serà limitat, amb portes obertes fins omplir l’ aforament, però sense reserva prèvia.

El Festival Per Amor a l’Hart tornarà a ser l’epicentre cultural de la Ciutat, on la dansa, el circ i la música en viu, tornaran a omplir l’espai públic amb la seva energia, vitalitat, virtuosisme i essència. No s’ha volgut deixar passar l’oportunitat d’acostar al públic noves propostes escèniques, noves sensacions vitals i sentiments positius per descobrir.

Bipol.art vol, i ho demostra amb fets, donar suport a la cultura de proximitat, tant pels espectadors experts com pels novells, als artistes i les seves creacions, en definitiva a la CULTURA, un dels sectors més afectats econòmicament per aquesta pandèmiai que s’ha reinventat per sortir endavant, complint els protocols sanitaris i demostrant que la CULTURA ÉS SEGURA.

D’altra banda, totes les activitats del PALH es desenvolupen íntegrament a l’Hospitaletde Llobregat durant la resta de l’any. L’Hospitalet és la segona ciutat amb més població de Catalunya amb 261.000 habitants. Des de l’administració local s’ha anat incrementant l’oferta cultural de la Ciutat a mida que s’ha detectat un interès per part de la seva població. El Districte Cultural, projecte que engega l’Ajuntament l’any 2015, i que vol que la cultura sigui un element de transformació i una aposta pel creixement econòmic de la Ciutat. L’espai urbà esdevé un espai d’experimentació i innovació i la cultura és un dels elements promotors i protagonistes, amb les arts, el coneixement i la creativitat com a eixos principals. “La cultura com a creació i font de riquesa i coneixement” www.lhdistricitecultural.cat