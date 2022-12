Arriba la “resiliència” de Beret

L'artista sevillà ens ve a presentar Resiliencia, el seu nou disc. En aquest nou treball trobem Estopa, Omar Montes, Morat, Lèrica, Malú i Reik, sis col·laboracions que treuen a la llum la naturalesa camaleònica de Beret i que enriqueixen encara més el seu segon treball en estudi. Ens dona més detalls el mateix artista, Beret.

- Per què et vas quedar amb el segon cognom com a nom artístic?



Perquè Álvarez és molt comú i Francisco ja ni et dic. Beret és un cognom francès i som poquets a Espanya. Com Beret és curt, és comercialment perfecte.



- Ets un clar exemple d'artistes que han saltat a la fama a través d'Internet.



Completament, vaig començar a fer cançons per hobby amb el micròfon que tenia a casa i gràcies a un amic meu que va publicar les meves cançons sense saber-ho. Em va fer un canal a YouTube i la gent em va començar a seguir, jo no tenia ni idea que la meva música estava allà.



- No et va demanar permís?



Al principi em va molestar una mica perquè em feia vergonya que la gent conegués la meva música així que en certa manera m'ha fet un favor.



- Les xarxes socials fa la sensació que tot passa molt ràpidament i que has de treballar i crear nova música constantment.



Sí això crea molta ansietat perquè és el que dius, hi ha una rapidesa brutal i constantment hem de crear contingut, però soc una persona que es pren les coses amb calma. M'agrada dedicar temps a la naturalitat perquè és el que fa que treguis millors cançons.



- El títol del nou àlbum es diu resiliència que apunti adaptar-se a la vida després un problema.



Si realment vol comunicar això, la capacitat de tornar a ser un mateix tot i les circumstàncies. L'àlbum parla de dificultats amb les quals molta gent es pot sentir identificada i volia donar una veu a aquelles persones resilients tornen a ser ells mateixos.