Arriba l'època on es fa més visible la soledat no desitjada

El fet de viure sol o sola és un dels factors que influeixen en la soledat no desitjada, ja que per a aquestes persones hi ha un "més risc de sentir-se soles" que les que conviuen amb altres, segons un nou estudi. No només aquesta causa provoca aquest sentiment, pel fet de l'edat (sobretot de la gent gran), tenir una discapacitat o una mala salut són variables que també poden derivar-hi.

La soledat no desitjada també s'ha vist incrementada d'ençà que va començar la pandèmia. Per saber com ho podem gestionar de la millor manera parlarem amb el professor del departament de psicologia de la UdG, Pere Soler.

- Com podem gestionar la soledat no desitjada?



No és un tema fàcil, és cert que la pandèmia ens ha fet ser més conscients i en alguns casos d'incrementar la proporció de persones que es troben en aquesta situació. Volia deixar clar que hi ha percepcions i sensacions de soledat que són volgudes i desitjades, m'agradaria donar un missatge de tranquil·litat pel fet que joves i gent gran estiguin sols de per si, no és un tema dolent, la soledat a mesura que ens anem fent gran és una situació que tard o d'hora tots acabarem arribant per un motiu vital.



Un altre aspecte és la soledat no desitjada, és el deixajust que hi ha entre la qualitat i la quantitat de les relacions socials que tenim i de les que voldríem tenir, per tant, té a veure amb les expectatives que ens posem amb la situació que volem viure, és un sentiment subjectiu.



- Es tracta d'una resiliència emocional?



També, però encara que estiguis entrenat i resilient, té a veure amb les expectatives que tenim. Hi ha gent que necessita tenir un cercle d'amistats molt gran i hi ha d'altres persones que és són més de tenir tres amics molt íntims amb una relació més estreta i ja en té prou. He de destacar que en aquest aspecte les xarxes d'avui no ajuden els joves per què es creuen que han de tenir molts m'agrades per sentir-se acompanyats.