Arriba el gran recapte del banc dels aliments

El banc dels aliments ha posat en marxa el gran recapti que tindrà el seu punt àlgid els dies 19 i 20 de novembre.

Una vegada més el voluntariat en el Gran Recapte serà peça clau.

Les persones voluntàries seran presents als punts de recollida el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre a l'entrada de la botiga i portant una armilla d'un sol ús i mascareta; faran torns de 4 hores cobrint les botigues més significades (un miler aproximadament).

Les seves funcions seran informar als clients del canvi d'operativa per motius de seguretat degut a la pandèmia, i de com es pot fer una donació aquest any directament a la caixa de l'establiment. Es podrà donar, 3, 5, 10, 20, 50€ o la quantitat que vulgui el donant i el destí dels diners serà per a la compra d'aliments a la mateixa cadena on compra el client, destinats a les persones en situació de vulnerabilitat.

També explicaran a la ciutadania com es poden fer donacions online a través de la web del Banc dels Aliments: granrecapteonline.com, o a la web de la mateixa cadena de distribució si ofereix el servei de compra online. Quan es faci una donació a la caixa, se’ls facilitarà una adhesiu simbòlic per enganxar-lo al cartell en forma de banyera, situat a l'entrada de l'establiment.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director del banc dels aliments de comarques de Lleida i portaveu del banc, Oriol Berenguer (àudio).

Les persones voluntàries inscrites no poden ser coordinadors/es i viceversa. En la inscripció el DNI és el document base que identifica a cada persona voluntària. El voluntariat es pot apuntar a més d’un punt de recollida i a més d’un torn. L'única restricció és que no es pot apuntar el mateix dia al mateix torn a més d’un lloc. L’adreça d’email es pot repetir.

Tot el voluntariat i coordinació s'ha de registrar de nou perquè no es conserven els registres d'anys anteriors.

El Gran Recapte és una campanya clau per als Bancs dels Aliments, perquè amb els gairebé 5 milions d’aliments aconseguits a Catalunya, es pot proveir a les entitats d’aliments bàsics com la llet, l’oli o les conserves per un període aproximat de 3 mesos.

La 13ª edició del Gran Recapte d’Aliments se celebrarà a finals del mes de novembre del 2021. Les dates seran del 19 al 27 de novembre als establiments. I de l’11 de novembre a l’11 de desembre per al Gran Recapte on line.

L’any 2020 els Bancs dels Aliments ja van modificar el format de la campanya degut a la irrupció de la COVID, substituint la recollida massiva d’aliments per una campanya virtual de donacions monetàries. Les donacions monetàries es podran fer a la caixa dels supermercats, les parades dels mercats i els establiments de petit comerç.

Tot i el canvi de format, el voluntariat continua sent clau i tornarà a estar present als punts de recollida malgrat suprimir la donació física d’aliments. El voluntariat informarà a la ciutadania del nou format del Gran recapte i el convidarà a participar.

Amb la suma de les donacions els Bancs dels Aliments adquiriran els productes en funció de les necessitats en els diferents períodes de l’any, i, a més, aquestes donacions monetàries permeten adquirir productes frescos i refrigerats d’alt valor proteic. Una altra avantatge que permet aquest nou model és l’entrega de targetes monetàries als beneficiaris, així les persones ateses poden triar als establiments els productes d’alimentació que més els calen.

L'Emergència social POST COVID

Des de la irrupció del COVID, els Bancs dels Aliments han hagut d’afrontar un augment exponencial de la demanda d’aliments. El nombre de persones receptores ha passat de 195 mil al gener de 2020 a les 250 mil actuals, el que suposa un increment del 30%.

L'escenari de post pandèmia és un escenari d’incertesa en què la ralentització de l'activitat econòmica, comporta que moltes persones tinguin dificultats per a cobrir les necessitats bàsiques.

Tot i aquesta situació, els Bancs dels Aliments han fet un gran esforç per equiparar els quilos distribuïts a l’augment de la demanda. Al llarg de 2020 s’han distribuït prop de 30 milions de quilos d’aliments que han arribat a una mitjana de 250 mil persones mensuals, a través de 628 entitats receptores.