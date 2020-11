Arriba El Gran Recapte d'Aliments

La Covid ha fet més necessari que mai el Gran Recapte d'Aliments, que aquest any es farà entre el 16 i el 21 de novembre. La pandèmia ha fet augmentar un 40% la demanda d'aliments, i això suposa que, aquest any, l'objectiu és aconseguir 6.000 tones d'aliments. Una xifra que està molt per sobre de les 4.300 que es van recaptar l'any passat.

El repte és difícil, i encara més en aquest moment, perquè la pandèmia també ha obligat a transformar les donacions: aquest any s'hauran de fer virtualment. No hi haurà caixes per recaptar aliments a les entrades dels supermercats per minimitzar el risc de contagi de la Covid, i només s'acceptaran donacions de diners virtuals.

Una forma innovadora de ser solidari amb persones que ara ho està passant molt malament. Des del Banc dels Aliments asseguren que aquest any es necessiten més donacions que mai.

Les donacions de diners es faran per tres vies: entre dilluns i dissabte es podran fer aportacions a la mateixa caixa dels supermercats en el moment de pagar la compra. Només divendres i dissabte hi haurà voluntaris del Banc dels Aliments informant i animant a participar a través d'aquesta via.

La segona via seran els 700 comerços de proximitat i mercats municipals on, com ja es va fer l'any passat, es podran adquirir tiquets per valor de 3 euros que després les entitats podran bescanviar per productes frescos d'alt valor nutritiu, com carn, ous o peix.

I, per últim, a través del web i del Bizum del Gran Recapte, es podran fer donatius fins al 16 de desembre.