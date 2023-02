Arriba el final de la mascareta al transport públic

Les autoritats sanitàries anunciaran que ja no és obligatori portar mascareta en el transport públic a Catalunya. Això ha estat una gran notícia per a molts ciutadans, ja que la mascareta ha estat un element fonamental per combatre la pandèmia de la Covid-19 durant els últims mesos.

Tanmateix, aquesta decisió ha estat presa d'acord amb la millora de la situació epidemiològica a la regió i a la introducció de la vacunació a gran escala.

Això ha permès a les autoritats reduir les mesures de prevenció i fer que la vida torni a la normalitat, almenys en part.

Això no vol dir, però, que la pandèmia hagi desaparegut. Encara hi ha molts casos a tot el món i és important continuar prenent les precaucions necessàries per evitar una nova onada de contagis.

Això inclou seguir les mesures d'higiene, com ara rentar-se les mans amb freqüència i evitar el contacte proper amb persones que puguin estar malaltes.En el transport públic, encara hi ha molts ciutadans que opten per portar mascareta, ja que se senten més segurs i protegits.

A més, moltes companyies de transport encoratgen el seu ús, perquè és una mesura de seguretat addicional per a tots els viatgers.

En general, el fi de l'obligatorietat de portar mascareta en el transport públic és una gran notícia per a la societat catalana, perquè suposa un pas més cap a la normalitat. No obstant això, és rellevant no relaxar-se i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar una nova onada de contagis.

En resum, el fi de l'obligatorietat de portar mascareta en el transport públic és una gran notícia, però és rellevant continuar prenent les precaucions necessàries per evitar una nova onada de contagis. Cal seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per garantir la seguretat de tots.

La gran pregunta que ens podem fer es... no es podia esperar a l'estiu? quan els virus respiratoria són de menor incidència?..

A Migdia a COPE Catalunya he parlat amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, doctor Daniel López Acuña (àudio).