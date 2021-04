Arriba a Espanya l'exclusiu televisor enrotllable d'LG

Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens porta les novetats del sector tecnològic.

Sony revela el Xperia 1 III, amb pantalla FEU OLOR 4K a 120 Hz i òptica variable

El Xperia 1 III es presenta amb una espectacular pantalla FEU OLOR 4K de 6,5 polzades a 120 Hz, Aquest panell no sols brinda una qualitat d'imatge fora del normal, amb gradació tonal de 10 bits, sinó que també brinda digitalització a 240 Hz

Altres característiques notables inclouen l'ús d'un processador Snapdragon 888 i 12 GB de RAM.

La càmera, no obstant, és el seu principal atractiu, amb un sensor Exmor RS de 12 megapíxels amb una equivalència a 24 mm, un ultrapanoràmic d'idèntica resolució i (aquí ve l'interessant), un teleobjectiu de 12 megapíxels amb òptica variable que proporciona el que seria el primer zoom òptic real mai vist en un telèfon mòbil, amb una focal variable entre 16, 24, 70 i 105 mm

Xbox Cloud Gaming arriba a iOS i Windows 10 PC mitjançant una beta limitada

Microsoft xCloud arriba per a PC i dispositius d'Apple. El servei en el núvol de jocs de Microsoft aquesta disponible des d'avui dia 20 d'abril per a ordinadors amb Windows 10 i dispositius iOS com els iPhone i iPad.

Microsoft oficialitza l'arribada del seu servei, ho farà a través del navegador. Els subscriptors de Xbox Game Pass Ultimate podran gaudir dels jocs de Xbox a través de navegadors com Edge, Chrome o Safari

La companyia informa que la beta serà limitada, funcionarà per invitació i només seran elegibles els usuaris amb una subscripció a Xbox Game Pass Ultimate residents en algun dels 22 països en els quals es troba disponible el servei de manera oficial (com Espanya)





DJI presenta el Air 2S: amb sensor d'una polzada, enregistrament en 5,4K i pes menys de 600 grams

DJI acaba de presentar el seu nou dron, el DJI Air 2S. Es tracta d'una evolució de el DJI Mavic Air 2 que busca oferir enregistrament de vídeo en alta resolució sense que això suposi augmentar en excés la grandària del dispositiu

El DJI Air 2S és un dron de gamma mitjana-alta que pesa 595 grams, es tracta del primer dron de la seva grandària capaç de capturar imatges de fins a 20 megapíxels i vídeo en 5,4K gràcies al seu sensor d'una polzada.

Tambié compta amb l'última versió de OcuSync 3.0, que permet retransmetre imatges a una distància màxima de 12 quilòmetres

Amb un preu de 999€ el pack bàsic i l'Habiti Fly blego per 1299€

El Regne Unit es planteja crear una criptomoneda pròpia, que conviuria amb els diners físics

Rishi Sunak, Ministre de Finances del Regne Unit, ha confirmat que el país està investigant la possibilitat de crear la seva pròpia moneda digital.

De moment és un primer pas, ja que el Banc d'Anglaterra i el govern, no han pres una decisió sobre si implementar-la o no. De fet, asseguren que es comptarà amb les parts interessades per a sospesar els riscos, beneficis i aspectes pràctics a l'hora de fer-ho.

Tampoc es contempla que estigui dissenyada per a reemplaçar a l'efectiu físic, sinó que aquesta futurible lliura digital conviuria al costat d'ell.

El televisor enrotllable d'LG arriba oficialment a Espanya

Es tracta de el producte més exclusiu del catàleg d'LG,

L'LG Signature FEU OLOR R té un preu oficial de 99.999 euros.

No és un televisor que es trobi exposat en qualsevol botiga, sinó que es fabrica per encàrrec

tampoc podrà comprar-se en línia com un televisor a l'ús, sinó que els interessats hauran de contactar amb un representant de l'empresa i esperar uns quatre mesos.