Arriba la Xª edició del premis "alegría de vivir"

Gaudint de la Vida. Arriba a la X Edició de «Premis Alegria de Vivir 2022». Deu anys distingint a personalitats i entitats que destaquen pel seu bon fer i esperit positiu.

Deu anys amb la voluntat de posar en valor els motius per a ser feliços i tenir Alegria de Viure cada instant de les nostres vides.

Trajectòries extraordinàries, que fan des dels seus respectius àmbits, la nostra societat sigui millor.

Per a Lucrecia impulsora d'aquests Premis, es tracta de fomentar respecte, reconeixement i amor.

Un any més, Barcelona acollirà la gala de lliurament d'aquests premis que se celebrarà el Dilluns 21 de març a la sala teatre Llum de Gas.

La gala comptarà a més amb actuacions com la de Raúl Rubio (Got Talent) i la de la mateixa Lucrecia, que interpretarà algun dels últims èxits del seu últim treball musical, ‘De mil maneras’.“Jo participo en tot, no em quedo asseguda”, comenta divertida Lucrecia en el programa i anuncia que enguany farà gira per tota Espanya per a presentar el seu disc.

A més del lliurament dels guardons, durant l'acte hi haurà actuacions, al costat de Lucrecia i la seva Orquestra.

Divulgació a la Iniciativa Solidària

Un Llapis per-Ghana és una associació fundada per Laia Maldonado i Irene Banyeres de Mariola que, al costat d'un petit equip, treballa en l'orfenat Ryvanz-Mia Childcare per a garantir que tots els nens de l'orfenat tinguin un llapis per a dibuixar el seu futur i perseguir els seus somnis.

Els fons recollits pel petit projecte es destinen a pagar factures escolars, mèdiques menjar i aigua llum. El seu lema junts som forts, dividits caiem!). https://www.ryvanzmiaorphanage.org/

