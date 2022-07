Arriba el 50è concurs de focs d'artifici a Blanes

Aquest dimecres ja ha començat el veritable compte enrere perquè Blanes pugui viure al 100% el període festiu que celebra amb més intensitat al llarg de l’any: la Festa Major de Santa Anna i el 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici.

Demà dijous el periple s’encetarà amb el primer dels actes oficials que hi haurà al llarg del cicle, el Pregó d’Inici de Festes a càrrec de la Fundació Carl Faust, que gestiona el Jardí Botànic Marimurtra.



Després del pregó, com és tradicional, l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, lliurarà al pregoner una reproducció de la Font Gòtica en agraïment a la seva contribució honorífica envers el municipi.

Tot seguit serà el regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz, acompanyat d’un representant de cada grup polític, qui s’encarregarà d’entregar al guanyador del Concurs de Focs d’Artifici de l’any 2019 el Trofeu Vila de Blanes.



Al vespre la celebració del Pregó d’Inici de Festes es completarà amb un Sopar Oficial mentre, paral·lelament, a l’escenari de l’Ensorra’t ja s’estaran escalfant motors perquè comenci la música, a partir de 2/4 d’11.

Demà actuaran Mabel Flores, Besos de Perro i Pelukass, a la platja del centre que hi ha a tocar del Lloc de Socors del costat del Club de Vela Blanes. L’Ensorra’t s’allargarà des del dijous 21 fins al dilluns 25 de juliol.



Tot això després que el passat cap de setmana ja va començar a funcionar un dels tres altres escenaris que complementen els actes principals de la Festa Major de Santa Anna: el de l’Associació Cultural Joan Comorera, al costat de l’antic pavelló d’esports.

El mateix dijous a partir de les 7 del vespre també s’encetarà l’activitat a l’escenari de la Casa de Andalucía, a la Plaça dels Països Catalans, i a partir de divendres s’incorporarà l’activitat del tercer escenari, el del Korre Ke Token, de l’Esbart Joaquim Ruyra.



Cinc nits d’espectacles pirotècnics amb el 50è Concurs de Focs d’Artifici



L’endemà divendres la Festa Major ja pujarà un nou esgraó en intensitat, amb la primera de les cinc nits de focs que configuren el 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes.

El dia 22 actuarà la Pirotècnica Caballer FX Global Foc de València; i l’endemà dissabte la Pirotècnia Hermanos Ferrández, qui va ser tricampiona en guanyar el primer premi durant tres edicions consecutives: els anys 2016, 2017 i 2018.



Diumenge serà el torn de la Pirotècnia que va guanyar en la darrera edició del concurs que s’ha celebrat, la del 2019: la Pirotècnia Valenciana; dilluns 25 dispararà la Pirotècnia F.A. del Mediterráneo; i finalment –tancant el concurs- dimarts serà la Pirotècnia Zaragozana, del grup internacional Lacroix. L’endemà dimecres, 27 de juliol, el Teatre de Blanes allotjarà a les 7 de la tarda l’acte de proclamació del Veredicte i se sabrà quina empresa s’endú el Trofeu Vila de Blanes.



El festival pirotècnic serà el punt d’inflexió de cadascuna de les jornades de la Festa Major, que inclourà mil-i-un entreteniments, amb artistes tan coneguts com Buhos, Suu, Pepet i Marieta o Germà Negre. Tampoc no faltaran a la seva cita anual altres ingredients tradicionals i/o populars, com per exemple el Correfoc, la Cercavila dels Manaies, les Festes Infantils, Audicions de Sardanes o bé l’exhibició castellera.



Jornada Central de la patrona, Santa Anna, i 30 anys dels Gegants



Dimarts hi haurà els actes més institucionals coincidint amb la jornada central de la celebració de Santa Anna, festiu a Blanes perquè n’és la patrona, amb la sortida de la comitiva fins l’Església Santa Maria, on hi haurà l’ofici solemne, seguit pel Ball de Morratxes i Sardanes. A la tarda hi haurà el Concert de Festa Major, i a la nit el Ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana.



Abans de tot això, però, la Colla Gegantera haurà celebrat a primera hora del matí el primer dels actes commemoratius dels 30 anys dels gegants, en Gastó i na Caterina. A les 11 del matí s’estrenaran els nous vestits que els han fet, i durant l’ofici de Santa Anna ballaran a l’interior de l’Església Santa Maria després que hauran acompanyat les autoritats en la pujada fins la parròquia.



Els actes de la Festa Major de Santa Anna es tancaran dijous de la setmana vinent, 28 de juliol, amb l’Aplec de l’Amor, una celebració que ja ha superat el segle de vida, i que s’acull a Cala Bona. Començarà a les 6 de la tarda amb una audició de sardanes a càrrec de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, seguida a les 7 per una Missa a l’Ermita de Sant Francesc, i a les 10 de la nit amb un concert amb un grup de tribut dels mítics ‘ABBA’.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa (àudio).