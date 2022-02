Arriba la 12a edició de la BCN Sports Film Festival

La fundació Barcelona olímpica amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona organitza la dècima segona edició del Barcelona Sports Film i tindrà lloc del 14 al 20 de febrer de 2022. Hi haurà 17 sessions gratuïtes en dos formats diferents: presencial, repartides en set escenaris de Barcelona, i virtual, a través de la plataforma FESTHOME. Cal reservar tant per als formats presencials com virtuals. Parlarem amb el Director de la Fundació BCN Olímpica,FrankTerrón.



- En què consisteix el festival?



Es tracta d'un festival consolidat sobre la temàtica de l'esport que es realitza a Barcelona. Hi ha set seus, la principal és el Museu olímpic i de l'esport Joan Antoni Samaranch, és un festival de cinema on totes les pel·lícules tracten el tema de l'esport. Aquest any s'han presentat al festival més de 3.000 pel·lícules, el jurat de selecció ha triat 600 i finalment 84 passen a la programació oficial d'aquesta edició.



- Qui pot participar?



Tothom que tingui una producció esportiva, aquest any s'han presentat 64 països, per tant, estem parlant d'un ventall ben gran on hi ha de tot.



- Que podem trobar aquest any?



Hi ha una gran varietat de pel·lícules els poden presentar documentals curts, curts d'animació podem veure des de la pel·lícula de "La volta ciclista a Catalunya celebra els cent anys" fins a "Messi el desè art". Realment hi ha una infinitat de temes que toquen l'esport. Cadascuna de les sessions són temàtiques sempre des del punt de vista de l'esport, per tant, el que ens interessa a nosaltres és agrupar 18 sessions diferents en el festival on toquem molts temes, des de gènere fins al bullying.





Programació del BCN Sports Film Festival 2022