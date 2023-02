Arrenca l'ISE la fira tecnològica més important del Món

Els congressistes que omplen des d'aquest dimarts els passadissos del saló ISE es mostren optimistes davant el potencial del sector audiovisual tot i la crisi que afecta el sector tecnològic, amb acomiadaments recents a grans empreses presents a la cita com Microsoft o Google.

Aquest matí, s'hi veien delegacions vingudes de països com la Xina o l'Índia, que a les anteriors edicions del saló es van veure afectades per les restriccions del coronavirus. "El sector està creixent perquè durant la pandèmia la gent va invertir en cases i oficines connectades", explica a l'ACN Kapil Thirwani, de l'empresa Munro. Diana Rojas, vinguda de Colòmbia, destaca que a hores d'ara "l'oportunitat del mercat és enorme".

Una de les empreses catalanes que hi participen es Newtonlab Space presentant un aparador hologràfic.

Una pantalla hologràfica de projecció 90% transparent per a instal·lar en qualsevol escenografia. Funciona amb projectors comercials; ideal per a projectar publicitat 3D en forma d'hologrames.

La Pantalla hologràfica de projecció funciona amb un projector mínim de 4500 lúmens. Aquestes noves pantalles hologràfiques es tiben en qualsevol bastidor o escenari, són ideals per a projectar imatges en 3D i poder crear hologrames surant en l'aire, en un econgrès, en una expo o bé per a ser instal·lats directament en punts de venda com a aparadors, botigues, museus, supermercats i mostrar publicitat i imatges d'alt impacte.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director d'operacions de Newtonlab Space, Valeriano Castaño (àudio).