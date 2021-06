Arrenca la campanya "Cuida les platges i cuida't tu"

Aquest estiu té un enfocament molt més positiu que respecte a l'any passat. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa la campanya "Cuida les platges i tu" per poder així garantir la seguretat a les platges. Parlarem amb el tècnic de sanitat mediambiental del servei de Salut pública de la Diputació de Barcelona, Manel Herrer.



-En què es basa la campanya cuida les platges i cuida't tu?



En el tema de les platges intervenen diferents administracions, Diputació fa la part que li pertoca i nosaltres donem suport econòmic als municipis de la demarcació territorial i després donem uns materials per fer difusió a la gent que va a les platges. Entre aquests materials tenim un ventall on hi ha una sèrie de consells i hem repartit uns 10.550 exemplars en català castellà i anglès. Després també donem unes polseres identificatives perquè malauradament sempre hi ha algun nen que es despista i en aquestes polseres posa el nom i el telèfon de contacte. Dins d'aquest material també donem uns contes que es diuen "Els pirates de la platja" que són adreçats als infants entre 6 i 10 anys per tenir-los una mica entretinguts i que es facin ressò dels avantatges i dels riscos d'anar a la platja.



-En aquesta època el servei de socorrisme és una de les parts essencials per evitar ofegaments.



Entraria a dins del nostre suport econòmic, nosaltres paguem una part important dels serveis de salvament i socorrisme. Depèn del municipi i de la platja, hi ha un barem determinat per municipis, per exemple hi ha alguns que tenen més platges i més socorristes, per això aquests reben una mica més de diners per poder pagar aquest servei que és fonamental.