Arranca la campanya per l'acompanyament de gent gran "Quin és el teu desig?"

En aquestes dates nadalenques hi ha un punt de nostàlgia, es troben a faltar les reunions i celebracions en família, i és quan es nota més aquesta soledat no desitjada, sobretot en la gent gran. L'organització Amics de la Gent Gran ha llançat una campanya per recaptar fons per fer front a aquesta situació i poder acompanyar a la gent gran durant aquestes festes. La campanya porta com a títol Aquest Nadal, quin és el teu desig? Parlarem amb el director d' Amics de la Gent Gran, Albert Quiles.



- La soledat no desitjada sempre és dura i dramàtica, però quan arriben aquestes dates potser la situació empitjora més.



Exacte, aquest any hem llençat la campanya i el que sabem és que l'únic desig de moltes persones grans és el de poder passar el Nadal en companyia. Estem davant d'un Nadal molt especial perquè des del 2019 no hem pogut celebrar un Nadal amb normalitat, portem gairebé tres anys molt durs, sobretot i especialment en el col·lectiu de gent gran. A Catalunya més de 340 mil persones grans viuen soles, això és un factor determinant per patir soledat no desitjada. Són persones que potser en aquests anys enrere han passat la covid o han patit alguna pèrdua. Des de l'organització d'amics de la gent gran volem conscienciar durant aquest Nadal que la ciutadania sàpiga l'únic desig que tenen què és passar les festes en companyia. Per aquest motiu hem organitzat 26 dinars de Nadal a totes les províncies on actua la fundació i comencem aquest dissabte dia 3 fins a finals d'any.



També estem entregant un lot de Nadal, casa per casa tenim més de 2.500 lots. Després s'estan organitzant a diferents municipis o districtes de la ciutat de Barcelona diferents activitats com per exemple anar a veure les llums de Nadal al centre de la ciutat van a berenar es troben una tarda per fer un cafè totes aquestes petites grans accions, creiem que després de la pandèmia encara li podem donar més valor del que ja tenen.



- Com es pot ajudar?



L'objectiu és poder aconseguir 90.000 euros aquests 26 dinars de Nadal i els lots tenen uns costos importants, estem patint una gran inflació en aquests moments i necessitem que la gent confiï i aposti per la fundació per poder acompanyar a les persones grans. Poden entrar a la nostra web amicsdelagentgran.org i allà veuran la nostra campanya.