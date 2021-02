ARI, el robot de companyia per a persones grans que viuen soles

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra us presentem :ARI, el robot de companyia per a persones majors de Barcelona. L'Ajuntament preveu instal·lar-lo en més de 50 domicilis particulars. El Ajuntament de Barcelona preveu invertir 13,5 milions d'euros, durant els pròxims tres anys, en projectes d'innovació social. Entre ells està la nova plataforma de suport a famílies monoparentals o un simulador de web d'ajudes. I un especialment cridaner: el robot social ARI per a l'acompanyament a persones majors que vius soles.

ARI (les sigles d'Assistent Robòtic Intel·ligent) és capaç de detectar amb rapidesa situacions d'emergència en la llar, mantenir les pautes d'una medicació i recordar dates d'interès com una visita al metge. Virtuts que en els últims dos mesos ja ha estat desenvolupant en tres domicilis de Barcelona i que ara l'Ajuntament pretén provar, durant les pròximes setmanes, en una altra desena d'habitatges, per a avaluar fins a quin punt facilita el dia a dia de les persones amb les quals conviu. Després d'alguns mesos de retard pels estralls de la pandèmia, el consistori preveu instal·lar robots ARI en altres 50 particulars, quan finalitzi la prova pilot. A més, la idea és instal·lar-los noves funcions perquè puguin adaptar-se millor a la situació personal de cadascun dels veïns i veïnes que els tinguin a les seves cases. Un projecte que requereix, de moment, un pressupost afegit de 180.000 euros. El robot ARI és una creació de l'empresa Grup Saltó que, en el marc de l'aliança 5G, va rebre fa dos anys 100.000 euros del Mobile World Capital per a estudiar fins a quin punt podia millor l'atenció a persones de la tercera edat que viuen soles. Només a la ciutat de Barcelona, uns 90.000 majors de 65 anys (d'un total de 350.000) es troben en aquesta situació. Una xifra que l'Ajuntament preveu que continuï augmentant progressivament en els pròxims anys.