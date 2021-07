Aquestes són les 5 revisions que hauries de fer en el teu automòbil

Les vacances d'estiu és un dels moments més esperats per a fer els plans i viatges que no s'han pogut dur a terme durant l'any. Malgrat que actualment s'està recuperant a poc a poc la mobilitat internacional, els viatges en territori nacional seran la millor opció per a 9 de cada 10 espanyols aquest estiu segons un estudi dut a terme per AVIS.

El cotxe particular o de lloguer es posiciona, per tant, com el vehicle que més s'utilitzarà aquest estiu.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director general d'Oscaro per a Espanya i Portugal, que ens ha recomanat realitzar unes certes revisions abans de sortir de viatge. D'elles, cinc les podem realitzar nosaltres mateixos per a gaudir d'un viatge segur i sense sobresalts.

Aire condicionat

Durant l'estiu la temperatura puja a Espanya, per la qual cosa comptar amb un sistema de refrigeració en perfectes condicions és clau per a mantenir l'habitacle en la temperatura òptima indicada pels experts: entre els 22 i els 24 °C. Per a evitar esglais d'última hora i després de la primavera, és recomanable revisar i canviar el filtre de l'habitacle per a aconseguir que l'aire estigui en condicions òptimes de neteja i temperatura.

Nivells de líquids i estat dels filtres

En el nostre vehicle trobem diferents líquids i filtres el nivell i l'estat dels quals és important comprovar periòdicament: líquid de frens, oli, líquid de direcció, refrigerant i eixugaparabrisa. Fer-ho amb temps, amb el motor parat i en fred, així com en una superfície plana és el més aconsellable per a tenir indicadors correctes i fiables del seu estat. A més, és important no deixar-ho per a última hora i comptar amb marge de maniobra en el cas que sigui necessari canviar o emplenar algun. Respecte als filtres, a més del de l'aire condicionat, no es pot deixar de revisar el filtre de l'oli per a evitar esglais en els nostres viatges.

Llunes i eixugaparabrises

La visibilitat durant la conducció és fonamental. Comprovar les llunes i eixugaparabrises abans de realitzar cada viatge, així com assegurar-nos que el seu funcionament és l'adequat és un dels passos que no hem d'oblidar. Canviar les escombretes i omplir el dipòsit del líquid eixugaparabrisa són accions que podem dur a terme nosaltres mateixos i que ens permetrà estar preparats no sols per a les tempestes d'estiu, sinó també per a desfer-nos dels insectes que impacten en les llunes durant els viatges llargs.

Llums

La llum d'encreuament, de carretera, les de posició, els intermitents, els antiboira i les de marxa enrere componen el sistema d'enllumenat d'un vehicle. Aquest sistema és fonamental per a tenir una bona visibilitat i ser vists durant el viatge. Canviar-les de manera periòdica, encara que no estiguin foses, és clau per a no perdre visibilitat perquè amb l'ús moltes redueixen la seva intensitat i eficiència.

Equip d'emergència

Mai ens agrada pensar en possibles imprevistos en els nostres viatges, però, així i tot, convé estar preparats en cas que ocorrin. Per això, convé revisar si tenim en ordre les eines bàsiques en cas de burxades o l'accés a la roda de recanvi, per exemple, o la senyalització en cas parada en la via. En aquest sentit, des de principis de juliol la DGT ha autoritzat l'ús de llums d'emergència V-16 per a substituir als triangles en cas d'accident o avaria. Encara que els clàssics triangles d'emergència continuaran podent utilitzar-se fins a 2026, les llums d'emergència V-16 aniran prenent protagonisme.

Aquestes cinc revisions bàsiques poden realitzar-se a casa per un mateix. A més, la revisió de pneumàtics, la direcció, els frens, la suspensió i la bateria són unes altres de les revisions imprescindibles abans de sortir de viatge i per a les quals és recomanable comptar sempre amb l'experiència d'un professional.