Aquesta és la proposta de la Cambra de Comerç per tal que tornin a obrir els restaurants

Durant la primera onada del Coronavirus, quan van tancar bars i restaurants, es va dir que un 30% d'ells no tornarien a obrir. Ara, en plena segona onada i amb bars i restaurants també tancats, les xifres poden ser encara pitjors. Ja hi ha qui parla de que pràcticament la meitat dels restaurants podrien baixar definitivament la persiana. La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat una proposta al Departament de Salut per tal que bars i restaurants puguin tornar a obrir. El senyor Joan Canadell és el president de la Cambra, que ens explica la seva proposta: "El que nosaltres diem és que no ens hauria de passar com a l'anterior confinament, que vam tancar de cop i vam obrir de cop. La pregunta no és quan obrirem, sinó en quines condiciones podrem obrir. Si podem obrir només la meitat, doncs comencem per la meitat. Volem fer una proposta que especifiqui unes condicions segures per tal que molts restaurants puguin tornar a obrir en els propers dies. No ens agrada la idea del tot o res, sinó començar allà on poguem i obrir els resutarants que puguin obrir de forma totalment segura. Això passa per exemple a les terrasses. I si alguns restaurants tenen a l'interior reservats per nuclis familiars, o detectors de CO2, posar control de temperatura a l'entrada, utilitzar mascaretes entre plat i plat, tenir un agent Covid dins el restaurant que vetlli per què aquestes condicions es compleixin, i fins i tot que pugui haver l'obligació de portar un test ràpid que hagi donat negatiu per poder entrar als restaurants, i això es podria negociar amb les farmàcies per tal de fer-ho possible. Totes aquestes són mesures que ja hem entregat al Departament de Salut.