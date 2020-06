Aquest serà un estiu amb un alt risc d'incendis

L'estiu passat va ser molt càlid arreu de Catalunya. De fet, durant l'estiu del 2019 es van superar els 40 graus de temperatura a molts indrets. Aquest dissabte 20 de juny, a partir de les 23:44 hores arribarem a l'estiu, i sembla que serà molt diferent al de l'any passat. L'hivern i la primavera ha estat molt plujosa a tot Catalunya. Sembla ser que aquest estiu tindrem unes temperatures no tant altes com les de l'any passat i unes precipitacions superiors a les habituals per aquestes dates. De calor en farà, i molta, això si. Es notarà que és estiu. Això vol dir que si se surt al bosc s'ha d'anar molt en compte, perquè hi ha perill d'incendi. David Borrel és el sots-director general operatiu dels Bombers de la Generalitat, i amb ell volem parlar d'aquest estiu que ja tenim a tocar: "Els bombers fa dies que estem preparats. A hores d'ara les previsions que tenim és que l'estiu començarà be, a partir del 15 de juny ja ha començat la campanya forestal, i veurem com evoluciona. Esperem tenir un escenari favorable, que vol dir que tindrem pluges que es repartiran durant tot l'estiu. Però també és possible un escenari en el que deixi de ploure, que hi hagin onades de calor, i ens trobem a mitjans de juliol i a l'agost amb situacions als boscos molt complexos. Al 2003 i al 2009 va passar, i vam tenir grans incendis. Les pluges que hem tingut aquesta primavera han fet crèixer les herbes i els matolls més que altres anys, i això és combustible que pot cremar. Hi ha molta acumulació de fusta al bosc, i quan aquest combustible està disponible el risc d'incendi és més alt"