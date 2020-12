Aquestes festes triomfen els jocs de taula familiars a Catalunya, un interès que destaquem a Migdia Cope Catalunya i Andorra. Aquest Nadal s'han disparat les vendes de jocs de taula o d'habilitat. La necessitat de distreure's en família ha acabat generant una afició per aquesta mena de jocs, tant per jugar amb la canalla com amb els més grans, segons explica Sònia Gimeno, cap de l'àrea de joguines de la cooperativa Abacus. "Els jocs de taula per a parelles, els jocs de taula per als avis... Els jocs que estan dirigits a un públic de més de vint anys estan creixent: els jocs d'estratègia, els de cartes, de preguntes..." Els clàssics tampoc fallen. Els jocs de cartes, el dòmino, el parxís, el joc de l'oca? O els nous clàssics: el Cluedo, el Dixit, el Carcassone? Tots són una bona opció, però Susana Pérez, d'El Món de la Joguina i la botiga en línia Tamtam, diu que n'hi ha un que arrasa. "El Monopoly de Barcelona ha estat una bogeria. Ja no sé quants n'hem venut i ja se'ns han acabat. Ha estat un èxit total, aquest any." Triomfen els jocs en què els participants competeixen, però també els col·laboratius o els solitaris. Aquest any, els puzles han fet una remuntada espectacular, després d'uns anys a la baixa. Són jocs que demanen concentració, com també els de construcció, diu Sònia Gimeno. "Els típics dels blocs, que coneixem tots, tenen molta sortida, però també els jocs magnètics, els de construccions de bales... Els que són per a un públic de més de 12 anys. Són opcions més tècniques i amb moltes més peces." El català i la sostenibilitat, elements de pes a l'hora de triar un joc Aquest any també ha augmentat la demanda de joguines en català, jocs educatius, jocs de taula clàssics, que ha doblat la de l'any passat. Però el que més sortida ha tingut aquest any són els Super Zings, una sèrie de figuretes de superherois col·leccionables que van dins d'uns sobres sorpresa. I també una altra joguina amb molt d'èxit, segons Susana Pérez. "Una joguina que fa molts anys que ens funciona molt bé és una nina molt dolça, la Laia, que canta cançons tradicionals catalanes.".