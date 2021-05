Aquest mes es posa en marxa el projecte “vila veïna” a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat el pla Vila Veïna a la ciutat per seguir transformant el model sociosanitari. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària. Parlarem amb la Gemma Tarafa regidora de salut, cures i embelliment de l'ajuntament de Barcelona.

-Què és el projecte Vila veïna?

A Barcelona tenim un 40% de la gent que té algú a càrrec a la seva llar, com pot ser un infant o una persona gran i aquest projecte Vila veïna ens ajuda a visibilitzar, acompanyar i a distribuir les cures molt millor que abans. De fet tots necessitarem cures en algun moment de la nostra vida I moltes d'aquestes tasques les realitzen les dones, per tant, cal redistribuir-ho molt millor. Sovint ho fem en solitari i dins de la nostra família i no ho fem en col·lectiu o comunitat, Vila veïna el que pretén és poder fer un gir en aquest sentit i fer la cura en comunitat i no en soledat.

-Cada cop hi haurà més persones que necessitin aquesta mena de cures?

Si, de fet estem en una ciutat que va envellint a una gran velocitat i s'anirà donant més presència per això és molt important que prenguem consciència del paper tan important que te treballar les cures, durant els moments més àlgids de la pandèmia, aquesta feina que és la cura, va ser la que va sostenir la vida a la nostra ciutat. Per això volem que Barcelona faci un pas més i sigui una ciutat cuidadora i que a més a més ho visibilitzi, acompanyi i la redistribueixi.

-Es desplegarà per tota la ciutat o per barris determinats?

Tindrem unitats territorials per on es desplegarà el Vila veïna. Començarem aquest 2021 amb quatre unitats territorials a zones que tenen entre 10.000 i 30.000 persones. L'any 2022 hi haurà dotze més, entre aquest any i el vinent haurem desplegat vila veïna a setze zones territorials i es beneficiaran un total de 300.000 persones. Començarem per la Vila veïna de barris de Vilapicina, Provençals del Poblenou, la Marina de Port i el Congrés i els Indians. Aquestes són les quatre primeres i començarem aquest mes de maig. Volem que per finals del 2022 hi hagi com a mínim una per districte per obtenir un total de 115 a la nostra ciutat.