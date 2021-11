Aquest cap de setmana es celebra la 9a edició de la Fira Orígens

Orígens tornarà a Olot del 20 al 21 de novembre Aquest és el cap de setmana de la 9a Fira Agroalimentària de Catalunya Premium, on més de 60 productors i cuiners coneguts d'arreu del país es reuniran al Recinte Firal d'Olot. Cadascú farà uns quants suggeriments amb un protagonista molt destacat: els productes de qualitat. Hi haurà tastos de vins de diferents productors participants a l'exposició: seran més d'una trentena en total. Es provaran productes de comarques com la Garrotxa, el Pirineu o Menorca. També es degustaran embotits: una llonganissa cuita, un formatge i kombucha, a més d'un tast a cegues dels productes Girona Excel·lent. Parlarem amb el regidor de promoció d'Olot, Estanis Vayreda.

- Què trobarem a la Fira Orígens d'Olot?

Aquest any és la novena edició, és una fira que recull 70 dels millors productors que hi ha arreu del país, és a dir, és una fira que recull productors gastronòmics i d'alimentació de tota Catalunya i fa una selecció molt acurada. Venen els millors olis embotits, formatges i a més a més trobarem activitats i tallers amb cuiners. El públic també podrà comprar el producte al final d'aquests tallers, també hi haurà degustacions, recomano que a tothom que li agradi la gastronomia i el producte de proximitat que s'apropi aquest cap de setmana

- Hem tingut feina per fer aquesta selecció

Tenim una empresa que ens ajuda i són els que fan al fòrum gastronòmic a Barcelona cada any, són els que fan aquesta selecció perquè tenim molts de productes a Catalunya, però ells són molt exigents amb la qualitat i amb els que treballen amb el sistema més ecològic. Esperem que els premis siguin repartits i que hi hagi de tot, la veritat és que ens costa molt perquè tenim més demandes que ofertes, cada any fem una selecció dels millors o els que presenten més novetats.