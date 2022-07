Aquest any serà la collita més desastrosa de fruita dolça

Els productors de Ponent han començat aquesta setmana la collita de la pera Llimonera amb unes perspectives pessimistes per la caiguda de la producció, deguda a les gelades de l'abril, i perquè en molts casos les onades de calor han fet que la fruita no hagi crescut prou. És el cas d'una finca dels Alamús (Segrià) on han constatat que només un terç de les peres que han començat a collir tenen el calibre mínim comercial i la resta es destinaran a l'elaboració de sucs i cremogenats. Tot i que els preus es preveuen "bons", no compensaran la baixada de la producció, diu Jaume Gardeñes, pagès i responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, que assegura que aquesta és la "pitjor campanya" que viu en els més de 20 anys que fa que és pagès.









Els pagesos ja han començat la recol·lecció de les varietats de pera més primerenques, com la Llimonera i l'Ercolini. Ho han fet una setmana més tard del normal, ja que molts s'han esperat, i alguns encara s'esperen, per veure si la fruita de l'arbre acaba de fer-se gran i arriba al calibre mínim comercial, a partir de 60 mil·límetres de diàmetre. Això, però, no ha passat.





La campanya de la pera ha estat marcada per les gelades de principis d'abril, que han fet caure la producció gairebé un 25%.

El sector comptava amb aquestes pèrdues, però el que no havia previst i que ara s'ha trobat és que bona part de la fruita que ha quedat als arbres no ha crescut prou degut a les onades de calor i, en especial, a l'episodi d'altes temperatures que es va viure a finals de maig.

"Després de les gelades esperàvem que hi hauria un 30% de mal, però ara ens trobem que el 60% o 70% de les peres tenen defecte, ja que el calibre és d'uns 10 mil·límetres més petit del normal", explica el responsable de la Fruita Dolça d'UP, Jaume Gardeñes, que malgrat això diu que la qualitat de la fuita és bona.

En concret, la mida mitjana de la pera llimonera, que normalment "anava sobrada" de calibre, enguany oscil·la entre els 50 i 50 mm, mentre que el calibre comercial demana que les peces de fruita tinguin un diàmetre a partir dels 60 mil·límetres. "Fem dos pots de dolenta i un de bona, estem collint un 30% de fruit bo respecte un any normal", assenyala Gardeñes.

En el cas concret de la seva finca, ha explicat que enguany preveu collir uns 7.000 quilos de peres a que compleixen el calibre comercial per hectàrea, mentre que els altres anys aquesta xifra podia arribar fins als 24.000 quilos.

Per tot, assegura que aquesta és la "pitjor campanya" de la pera que viu en els més de 20 anys que porta de pagès i alerta que pot ser que enguany hi hagi i ha centrals fructícoles que només entrin un 20% o un 30% dels quilos respecte un any normal.

Les peres que no han crescut prou es destinen a cremogenats, és a dir a fer puré de fruita, on el preu de venda és molt inferior. I és que malgrat el preu del quilo de fruita comercial és manté "bo", no compensarà la baixada dràstica de la producció, així com tampoc compensarà l'increment dels preus dels combustibles i dels adobs.

Per contra, el fet d'haver d'estar mesurant la fruita per si arriba al calibre mínim fa allargar el temps de collita, malgrat els treballadors cullen menys quilos.

Així, en un terreny d'1,5 hectàrees que els altres anys es collia en poc més de dos dies, enguany caldrà destinar-hi una dia més de feina. La campanya de la pera s'allargarà fins a principis de setembre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el cap sectorial de fruita dolça de JARC, Sergi Balué (àudio).