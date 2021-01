Aquest any l'ajuntament pot començar a retirar les parades d'ocells de la Rambla

2021 serà l'any que desapareguin de la Rambla les parades d'ocells . Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. L’Ajuntament de Barcelona iniciarà aquest any els tràmits per fer-ho possible després d’una dècada d’estira-i-arronsa amb els titulars d’aquestes parades. “La voluntat del govern és retirar-les com més aviat millor; ens agradaria que fos el 2021”, ha afirmat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que ha dit que l’actuació vol “esponjar el passeig, fer-lo més transparent i engrandir-lo”. Per retirar les parades, el consistori s’ha fixat dos passos. D’una banda, aprovar el projecte executiu de transformació de la Rambla el mes de febrer. I, de l’altra, modificar l’Ordenança de mercats, que en l’article 8 inclou les antigues ocelleries com un mercat especial, pas que haurà d’aprovar el Plenari. “Assentem les bases perquè desapareguin aquestes parades”, ha dit la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín. La regidora ha admès que el conveni que es va signar entre l’Ajuntament i els venedors de les ocelleries en el mandat de Jordi Hereu per reconvertir les parades “va ser una decisió desencertada”. Des d’aleshores, van deixar de vendre animals (prohibit per llei a Catalunya) i, tot i que l’objectiu del consistori era la venda de productes artesanals, el resultat no va ser precisament aquest. Tot plegat va obrir un procés judicial que encara s’allarga. Ara bé, segons Ballarín, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va declarar nul el conveni entre l’Ajuntament i els ocellaires, una decisió que alguns operadors van impugnar i que encara està en vies de resoldre’s. Tot i això, la via que ara obrirà l’Ajuntament és un camí paral·lel a aquest. El govern no ha concretat les indemnitzacions que haurà de pagar als venedors.