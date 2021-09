És possible aprimar-se amb productes light? S'ha comprovat que no és així, però parlarem per saber molts més amb el portaveu de l'OCU, Manuel Vives (àudio).

És possible aprimar-se amb productes light ?

Doncs no, pensar que els productes light ens poden aprimar és un error per diferents motius, primer de tot, encara que els aliments light garanteixen almenys un 30% menys de sucres o greixos, no vol dir que sigui una mateixa reducció de calories. També hi ha un altre problema que quan veiem que es light abaixem la guàrdia i mengem molt més d'aquest producte.

En la publicitat no està permès dir que aprima un producte light?

No està permès, però en l'inconscient col·lectiu de tots, ens fa pensar que un producte light ens ajuda a aprimar-nos. El que sí que garanteixen és que hi haurà menys sucres i greixos, un fet que pot ser interessant en certs productes com són per exemple els formatges on la reducció de greix repercuteix també en les calories.

Els productes light també s'han de processar i se sap que aquests productes tampoc són aconsellables.

Exacte, els productes light són ultra processats, tenen un gran contingut en sal i additius que consumim normalment, però no deixen de ser uns elements que hem d'intentar apartar de les nostres vides, normalment això passa en els productes de brioixeria.

Els productes light estan ben etiquetats?

L'etiquetatge és correcte, un producte light ha de tenir un 30% menys de sucres i greixos, però el consumidor no es fixa en la part calòrica.