On aprendre ballet a Barcelona?

Al nostre país hi ha molt de talent per la dansa i no és difícil veure a ballarins espanyols i espanyoles en els principals quadres mundials i precisament les escoles que fan possible tot això són institucions com Corella Dance Academy , una acadèmia de dansa de prestigi. Tenim avui al programa la Carmen Corella.

-Un dels objectius de Corella Dance academy és que els ballarins del nostre país puguin aprendre aquí?

La nostra intenció és que aquell alumne que estima la dansa i que es vulgui dedicar professionalment, trobi amb nosaltres el lloc ideal per fer-ho i nosaltres estar al seu costat per poder-los acompanyar en aquest desenvolupament.

-Com afectat la pandèmia a la dansa en general?

Evidentment ha estat difícil per tothom i el ballarí en aquest cas necessita molta exposició i necessitat de nodrir-se del públic. Els teatres estaven tancats i no poder tenir aquest retorn de l'audiència es fa difícil perquè s'ha convertit a vegades en un bucle de desmotivació i és difícil mantenir-ho un mateix. La part de la formació sí que és veritat que hi ha hagut un alt rendiment en la recerca interna que hi ha per millorar. Evidentment necessitem unes instal·lacions amb uns terres adequats i això a casa era difícil aconseguir-ho, però aquesta recerca ha estat viva i latent i crec que és el que ens ha mantingut en aquestes circumstàncies tan complexes.

-Cada vegada hi ha més o menys joves que s'inicien el ballet clàssic professional?

Fa nou anys que estem amb l'escola i és veritat al llarg d'aquests anys hem vist situacions diferents de les que jo vaig viure quan estudiava. Hi ha molt d'amor per la dansa interès per l'estat del moviment i pel que representa aquesta disciplina, però sí que és veritat que no som un país que busca aquesta formació i a vegades és difícil trobar suport en els horaris acadèmics que els hi permeti formar-se en el millor moment del dia. Hem d'entendre a l'alumne i saber prioritzar certes hores del dia on el cos i la ment respon molt millor i treu el millor de si i això no sempre coincideix amb un format diari acadèmic com són les escoles o logísticament amb la família. Aquesta és una de les parts on tenim més interès, volem organitzar de forma interna amb l'alumnat que realment tingui interès i entengui que el més important és treure el millor de l'alumne i si es dóna el cas haurem de mirar com es pot compaginar amb la resta.

*https://corelladanceacademy.com/