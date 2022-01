Apple ja val tres bilions de dòlars: dues vegades el PIB d'Espanya i Portugal junts

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Xiaomi comença bé l'any presentant el Xiaomi 12 amb Snapdragon 8 Gen 1 i càrrega a 120 W

Un any després Xiaomi ens presenta la següent generació de la seva Alta Gamma, aquest telèfon té l'honor d'integrar com a primícia absoluta el nou Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, així com un sistema de càrrega propi que aconsegueix els 120 W.

Xiaomi distingeix dues versions, la base i el model Pro. Es diferencien per l'ús de pantalles de diferent grandària i rendiment, amb el Xiaomi 12 Pro oferint més resolució i una major grandària. Ambdues són AMOLED a 120 Hz, amb digitalitzadors a 480 Hz.

Els dos telèfons incorporen el chipset Snapdragon 8 Gen 1, que segons Qualcomm proporciona una millora de rendiment del 20% respecte al Snapdragon 888.

Els dos telèfons tenen una càmera de triple sensor amb 50 MP en el captor principal, el Xiaomi 12 Pro utilitza un sensor més sofisticat.

Xiaomi encara no ha facilitat els preus per a Espanya. A la Xina les tarifes es mouran entre l'equivalent a 650 euros en el cas del Xiaomi 12 8+128 GB i els 750 del Xiaomi 12 Pro 12+256 GB.

-Samsung revela televisors amb GeForce Now i Stadia, suport per a NFT i comandaments que es carreguen amb el Wifi

El nou Smart Hub de Samsung incorporarà suport per a les plataformes GeForce Now de Nvidia i Google Stadia.

També arribarà el NFT Platform una espècie de botiga on els usuaris podran trobar i comprar art digital. Es tracta d'una característica que estarà disponible en les gammes Neo QLED, The Frame i MICRO LED.

Samsung ha anunciat que els seus nous televisors per a 2022 incorporaran comandaments a distància amb càrrega sense fil a través de radiofreqüència, el nou Eco remalnom (que també suporta carrega solar i USB-C) és capaç d'aprofitar les ones de ràdio de dispositius com a encaminadors per a reproveir la seva bateria interna, evitant així l'ús de piles d'un sol ús.

Samsung renova el seu catàleg de monitors gaming amb el primer model 4K a 240 Hz del món

Odyssey Neo G8, aquest nou monitor gaming de 32 polzades presumeix de ser el primer amb "resolució 4K, pantalla corbada 1000R, refresc a 240 Hz i un temps de resposta d'1 ms".

LG amplia el seu catàleg OLED amb nous televisors més brillants i un model de només 42 polzades

LG presenta gammes per als seus televisors OLED els LG OLED G2, amb panells OLED Evo i funció de potenciació de lluentor Brightness Booster(augmenta la lluminositat dels seus panells OLED fins a un 30%) i per un altre els LG OLED C2, que només utilitzaran panells OLED Evo en "models concrets" i manca de Brightness Booster. Tots dos són 4K a 120 Hz.

LG presumeix que tots els seus televisors han estat certificats com a capaços de reproduir el 100% del volum de color i proporcionar la màxima fidelitat cromàtica. La plataforma Smart TV és nova, actualitzant-se a webOS 22, i LG assegura que posseeixen connectors HDMI 2.1 "genuïns"

Els televisors OLED G2 s'oferiran en 55, 65, 77, 83 i un gegantesc model de 97 polzades, molt d'acord amb la seva condició prèmium.

Mentre que els OLED C2 estrenen un petit model de 42 polzades (el primer en la seva categoria) i 48, 55, 65, 77 i 83 polzades.