Apicultors volen accions contundents contra la vespa velutina

La vespa velutina nigrithorax o vespa asiàtica és una vespa invasora que causa efectes directes envers l’apicultura, ja que les vespes troben en les arnes una font d’aliment continuat, depredant les abelles i debilitant la colònia, fent-la més susceptible a desenvolupar malalties.

Una altra de les conseqüències que pateixen els apicultors és que redueix o paralitza totalment la producció de mel.

La presència de la vespa asiàticano només afecta l’activitat apícola, sinó que també produeix un greuge important en la biodiversitat autòctona i, presenta un risc per la salut de les persones.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha demanat a les administracions que actuïn amb celeritat, donat que durant la tardor, les vespes reina poden arribar a produir entre 200 i 500 vespes reina que emergiran a la primavera per fundar noves colònies, amb la complexitat que això pot afegir a la gestió d’aquesta espècie invasora.

Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona conclou que els atacs de vespa velutina representen l’amenaça més gran per als ruscos entre els mesos de juny i novembre. La presència d'aquesta espècie de vespa, expliquen, limita la sortida d'abelles durant tot el dia i és responsable, d'una tercera part de les baixes totals d'abelles en els ruscos.

Segons afirma Joan M. Llorens, cap de la sectorial d’Apicultura de JARC, depenent de la densitat velutina i el nombre d’abelles que habitin en la mateixa zona, aquesta pèrdua pot arribar a ser del 50%.

La situació actual del sector apícola a Catalunya ja és prou delicada per altres aspectes, com per exemple, relacionats amb els efectes del canvi climàtic (sequera), l’augment dels costos de producció o la varroa (un àcar paràsit extern que ataca les abelles Apis cerana i Apis mellifera) com a conseqüència, la producció de mel s’ha reduït fins a un 40%.

Per tant, l’organització demana a les administracions competents que per tal d’evitar greuges irreparables per l’activitat apícola catalana, que poden desembocar en el tancament de nombroses explotacions i, produir seriosos danys en la biodiversitat i un risc per la ciutadania, procedeixin immediatament amb la retirada i destrucció dels nius de vespa velutina nigrithorax localitzats als espais públics i que facin complir el protocol en les finques de titularitat privada.

Per altra banda, l’entitat demana que es facin tasques de vigilància continuada sobre les zones perimètriques on s’han trobat els nius de vespa asiàticaretirats, per tal d’assegurar-se de què no s’han reproduït les colònies.

A migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el cap de la sectorial d’Apicultura de JARC, Josep Mª Llorens (àudio).