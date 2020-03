APARTUR cedeix 170 pisos turístics per al personal sanitari d'hospitals de Barcelona

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) ha cedit 170 pisos turístics, amb 350 habitacions, per allotjar personal sanitari dels hospitals de la ciutat. La iniciativa té com a objectiu facilitar als metges i les infermeres immobles moblats i condicionats per residir-hi durant la seva estada als hospitals de la capital catalana. Els pisos cedits estan prop del Clínic, l'Hospital del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron. "Si es facilita als sanitaris un allotjament aïllat de la família i prop de l'hospital on poder descansar en condicions, estarem posant el nostre gra de sorra per frenar la cadena de contagi de la coronavirus", ha assegurat el president d'APARTUR, Enrique Alcántara a través d'un comunicat. "la iniciativa surt de totos els associats nostres i la reposta és molt bona" explica Enrique "busquem sobretot, que els apartaments estiguin molt a prop dels hospitals, com a màxim a 10 minuts a peu" continua "son més de 300 habitacions. la prioritat de la ciutat de Barcelona és cuidar als nostres sanitaris"

Què passa amb el cuidador?

Conforme el temps va passant el cuidador poc a poc:

-va assumint una gran càrrega física i psíquica,

-es responsabilitza per complet de la vida de l'afectat (medicació, visites mèdiques, cures, higiene, alimentació, etc.),

-va perdent de mica en mica la seva independència ja que el malalt cada vegada li absorbeix més

-es desatén a si mateix: no pren el temps lliure necessari per al seu oci, abandona les seves aficions, no surt amb les seves amistats, etc. i acaba paralitzant, durant llargs anys, el seu projecte vital.

-I és que "el temps no ho cura tot" ... A mesura que passa el temps, la qualitat d vida de l'afectat va millorant considerablement, mentre que la de l'cuidador va decaient.