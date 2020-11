Antonio Orozco nos presenta "Aviónica"

Tras una larga espera, Antonio Orozco llega con “Aviónica”, su nuevo álbum de estudio, con el que ha vuelto a sus orígenes para demostrarnos que tiene la misma ilusión por hacer música que el primer día. Hoy Antonio Orozco nos ha presentado “Aviónica” en Migdia Cope Catalunya i Andorra. Hace unos meses ya pudimos escuchar “Hoy”, un adelanto de este nuevo trabajo y recientemente nos sorprendió con “Entre Sobras Y Sobras Me Faltas”, un tema cargado de emotividad. Además de estos dos temas, el nuevo disco incluye nueve maravillosas canciones cargadas de reflexiones, mensajes vitales e inspiradores y profundos sentimientos y emociones. Todas tienen un significado especial y cuentan historias reales con las que muchos nos sentiremos identificados. No hay duda de que se trata del proyecto más personal del artista. Cabe mencionar que “Aviónica” no incluye colaboraciones, aunque para producir “La Marea”, el artista contó con la ayuda de su hijo Jan. No obstante, sí que encontramos diferentes estilos que van desde la balada hasta a algún toque electrónico. Otro tema muy especial incluido en “Aviónica” es “A Vuelos”, una canción dedicada a los abuelos, esas maravillosas personas que siempre nos han brindado su apoyo incondicional y a quienes tenemos que agradecer todo lo que hemos llegado a ser. Además, Orozco ha querido poner su granito de arena con “Aviónica” y sacar su lado más solidario. Para ello, ha decido donar todo lo que generen los derechos de “La Nana del Camino” al Hospital San Juan de Dios. Tal y como el propio artista ha reconocido, “Aviónica” es probablemente el mejor disco que ha compuesto. Es un álbum de superación, de optimismo y con el que no podremos evitar emocionarnos. Estamos convencidos de que este trabajo, que seguirá cosechando grandes reconocimientos a su imparable trayectoria, marcará un antes y un después en su carrera.