Antonio Escudero, d'Hostelers de Girona: "Demano a les autoritats que suspenguin el pagament de lloguers"

En aquests dies de confinament degut a la crisi del Covid-19, un dels sectors que més està patint aquesta aturada de l'economia és el sector del turisme i de l'hosteleria. Antonio Escudero és el president de la Federació d'Hosteleria de Girona, bon amic del programa amb el que acostumem a conversar de tant en tant, tot i que normalment no amb notícies i dades tant dolentes com les que està afrontant el sector de l'hosteleria durant aquesta crisi. Ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" per mostrar-nos la seva preocupació per la situació que estem vivint: "El món de la hosteleria està molt preocupat, patint, i això només és el principi. Serà un estiu llarg, un any complicat i la veritat és que això no pinta gens bé. Pel moment ja hem perdit la totalitat de la campanya de Setmana Santa.Patirem, i hi haurà empreses que tindran molts problemes per tirar endavant i fins i tot per subsistir. Hem de tenir en compte que a les comarques de Girona hi ha molta micro empresa, molts autònoms i empreses petites. Això vol dir que serà molt complicat". "El missatge que vull donar no és un altre que tenir en compte que la primera indústria de Catalunya és el turisme. Hem de cuidar l'empresariat, perquè si això cau moltes empreses poden tancar. Hem de tenir en compte que moltes empreses no podran obrir els mesos d'estiu. Nosaltres el que ja hem fet és suspendre el pagament als nostres llogaters fins a nova ordre. Demano a les autoritats, als ajuntaments, al govern de Catalunya i de l'Estat que, especialment a les empreses petites es suspengui el pagament de lloguers i d'impostos."