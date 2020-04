Antoni Gómez, odontòleg: "Els dentistes no tenim material de protecció"

Avui volem parlar de la nostra salut bucal. Per fer-ho saludem al Doctor Antoni Gómez, que és president del Col.legi oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Des del Col.legi s'ha fet una denúncia de la situació actual que estan patint els odontòlegs. Primer van haver de tancar les clíniques, després un altre decret els va fer obrir-les per tractar situacions d'emergència: "Ara mateix han quedat suspeses les activitats de tractaments normals. Només es poden atendre urgències. Sí és cert que la gran majoria de clíniques han tancat perquè s'han fet molts ERTOS. A més ens falta material de protecció, com mascaretes, etc... Moltes clíniques dentals el que estan fent és tractar aquestes urgències de manera telemàtica. Enviem receptes a distància, etc... però s'intenta evitar el màxim possible veure presencialment a un pacient". Sens dubte els dentistes són uns dels professionals sanitaris amb més alt risc de contagis de Coronavirus: "Sí, això és així. En el rànquing possible de professionals amb més risc per exposició al Cornavirus estem nosaltres. Nosaltres treballem amb la boca, amb la saliva, i estem a pocs centímetres de la boca del pacient, a més durant molta estona la gran majoria de vegades. I a més els nostres tractaments en moltes ocasions requereixen d'aerosols, que augmenta el risc. A dia d'avui no podem garantir la seguretat dels treballadors, no disposem dels materials necessaris". Li hem volgut preguntar si el Departament de Salut els ha dit alguna cosa, i el Doctor Gómez ens diu que "hem estat nosaltres els que ens hem posat en contacte amb el Departament de Salut, no ells. I no rebem cap tipus de resposta. Al principi d'aquesta crisi entenem que les prioritats eren els hospitals. De fet les clíniques odontològiques de Catalunya vam donar bona part del nostre material, però el temps va passant i nosaltres no tenim accés a aquest tipus de material. Ens veiem obligats a buscar aquests materials en plataformes d'internet que no són les habituals, amb la dubtosa qualitat que poden tenir aquests materials"