Anirà la violència a més?

Estem vivint uns dies de molta violència contra comerços, els mossos d'esquadra, comerços...i precisament ahir assenyalaven a un grup d'anarquistes italians i francesos al nostre país que estan promovem tot això i també hi ha les persones que aprofiten la situació per saquejar.



La situació és difícil d'entendre i qui està en mig de tot són els mossos d'esquadra i la guàrdia urbana que també va ser atacada l'altre dia. Parlarem amb l'Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC.

Com està la situació ara mateix?

Albert P." Molt malament, la problemàtica que ocupa Barcelona fa molts anys que existeix, podríem tirar cap a la vintena. Deu fer uns quinze anys que en el MACBA, el museu d'art contemporani de Barcelona, van realitzar una sèrie de llançaments amb coets cap a la brigada mòbil, en aquell moment ens vam espantar molt i va ser prioritari la investigació d'aquests fets i ens van donar suport a la brigada mòbil. Amb tot el que estem veient avui dia, no s'han donat cap mena de suports.

Per què no s'esta donant cap mena de suport?

Albert P. "Aquí entra el joc de les cadires, un volen pactar amb uns, els altres amb uns altres, recordem que aquest govern està en funcions, però continua sent govern per prendre decisions i tenen uns treballadors sobre la seva responsabilitat i que en aquests moments els hi dóna igual el que els hi passi, només busquen negociar els següents danys."

Hi hauria d'haver una unió en aquest moment i no el contrari.

Albert P. "Sí, però políticament i policialment no hi és."

Molta gent deia que trobava a faltar unes declaracions del major Trapero.

Albert P. "No tan sols d'ell sinó de tota la prefectura en una ronda de premsa recolzant als seus treballadors i potser demanant als polítics que ens deixin una mica tranquils.

A partir d'ara com es preveu que anirà tot?

Albert P. "Si es tornessin a repetir més aldarulls, continuarem professionalment tal com som."