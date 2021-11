Andrés Suárez presenta a Barcelona un treball de luxe

Andrés Suárez publica la reedició del seu àlbum homònim amb el qual va aconseguir el número 1 de vendes en la seva setmana de llançament.

El seu disc més personal, una obra en la qual el cantautor ferrolà es despulla com mai abans ho havia fet sota la producció de Tato Latorre i Toni Brunet.

A aquest emocionant viatge pel seu univers musical i emocional s'afegeix a l'àlbum original, un segon cd amb noves cançons com “Dime a qué has venido” composta al costat de Diego Cantero (Funambulista), col·laboracions amb Markéta Irglová (protagonista i guanyadora d'un Oscar per la pel·lícula “Once” amb Glen Ansard), Beret i Iván Ferreiro, quatre directes gravats en el Festival “Inverfest” 2021 de Madrid i un tema en directe al costat del cantautor Víctor Manuel en “Rosa i Manuel” extret de “Las noches del botánico” (2021).

Andrés Suárez ha millorat la seva obra pas a pas i ha aconseguit un disc rodó en tots els sentits.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb L'Andrés (àudio) «En aquesta reedició crec que l'única manera de fer encara més especial “Andrés Suárez” era envoltar-me d'amics, gravar les cançons d'aquest disc en directe i reafirmar-me, una oportunitat de tornar a defensar el disc més personal i sincer de tota la meva carrera." explica Suárez.

"A més, ha estat un privilegi poder comptar amb amics tan diversos als quals admiro en aquesta signatura repetida. Iván Ferreiro, Markéta Irglová, Víctor Manuel, Beret, gràcies de cor per venir a millorar-ho tot. Al meu germà Diego Cantero, pel nostre “Dime a qué has venido ”, començament de tantes coses»