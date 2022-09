Amenaça de vaga d'escombraries a Barcelona

La UGT Serveis Públics denuncia l’incompliment de l'acord al qual es va arribar a l'abril i que establia que el personal del sector de recollida d’escombraries cobrarien l'actualització i abonament dels endarreriments corresponents a l'IPC del 2021 i 2022 fins data d'avui.

Els empleats/ades del sector de la neteja viària no han cobrat encara la part proporcional que es van signar entre representants de les quatre contractes adjudicatàries del servei de neteja i els sindicats.

Al maig, els 4.000 treballadors i treballadores de les companyies adjudicatàries de neteja de la ciutat ––FCC Medi Ambient SAU, Corporació CLD Serveis Urbans de Tractament de Residus, Urbaser i Prezero España (abans Cespa) van cobrar l'increment del 0,6% del salari concorde a la pujada de l'IPC per a l'any 2019.

No obstant, la pujada de l'IPC per a l'any 2021 (6,0%) i per al 2022 (2,5% amb un topall de negociació fins al 4%), no s’ha cobrat com s’havia acordat.

Els treballadors i treballadores d’aquest sector han rebut les seves nòmines sense els increments acordats, mentre que l’ Ajuntament i les empreses no es posen d'acord amb qui ha de pagar l'increment fet que perjudica finalment a les persones treballadores.

Es per això, que des de la UGT de Serveis Públics preveuen una "tardor calenta" amb aturs, vagues i concentracions, si la situació continua igual.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la UGT serveis públics de Catalunya, Ramón Cebrián (àudio).