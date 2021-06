Amb quines mesures de seguretat tornaran els creuers als ports catalans?

El govern espanyol permetrà l'entrada als creuers internacionals a partir del dilluns 7 de juny. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte una resolució de la Direcció General de la Marina Mercant que aixeca la prohibició dels creuers, un veto que estava vigent des del març del 2020 amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma i que es va prorrogar el 27 de juny de l'any passat.

A partir d'aquest 7 de juny, els creuers internacionals podran tornar a atracar als ports espanyols, això sí complint les mesures sanitàries aprovades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (amb PCR o similar abans d'embarcar). A banda, només podran desembarcar aquelles persones que tinguin permesa l'entrada a Espanya.

"L'evolució positiva en les últimes setmanes de la pandèmia a nivell europeu, des d'on procedeixen la majoria dels passatgers de creuers internacionals amb escala a ports espanyols, així com l'augment de la cobertura de vacunació i la disminució del nivell de risc a les comunitats autònomes, permeten el reinici de l'activitat dels creuers internacionals", s'assenyala en el text del BOE.

"Es considera que aquesta activitat es produirà amb seguretat, tant pel que fa als passatgers dels creuers com per a la població de les localitats on estan ubicats els ports que visiten",

En el BOE es precisa que els creuers internacionals hauran de complir amb les condicions recollides en el document 'Mesures sanitàries per al restabliment dels creuers internacionals' del Ministeri de Sanitat i que es publicarà al portal web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Martí Sarrate, president d'ACAVe (Associació Catalana d'Agéncies de Viatges especialitzades) "El retorn dels creuers és una bona notícia per a nosaltres però fins a l'any que ve no esperem que els engranatges funcionin de manera acceptable" explica Sarrate "Seria molt positiu que les pèrdues es reduïssin un 60%".

Les mesures aprovades pel procicat

El Procicat ha validat aquest dimarts el procediment que hauran de seguir les navilieres perquè s'autoritzi l'activitat turística de creuers amb bandera europea en ports catalans aquest estiu.

Les navilieres hauran de presentar prèviament a la Secretaria de Salut Pública una sol·licitud d'acceptació del protocol d'actuació i notificació que s'haurà de seguir per al desembarcament de casos sospitosos o confirmats de covid-19 i la gestió de contactes en el seu àmbit territorial. També hauran de tenir un pla de salut i de contingència que concreti la capacitat diagnòstica a bord, el centre mèdic on es derivaran els pacients infectats i els allotjaments necessaris per aïllar asimptomàtics.

Les companyies hauran de demanar la sol·licitud d'acceptació del protocol amb 20 dies d’antelació abans que comenci el creuer o la primera escala, i la Secretaria de Salut Pública haurà de respondre aquesta sol·licitud en un màxim de cinc dies.

Les navilieres hauran d’exposar l'activitat que realitzarà el creuer, informant de l’itinerari detallat (indicant les dates i els ports del litoral català on es realitzaran escales), del programa d’activitats dels passatgers i de les característiques del propi vaixell (capacitat màxima de passatgers i tripulants autoritzada i nombre màxim de passatgers i tripulants amb qui pretén operar a Catalunya).

A més, haurà de presentar un pla de salut per a la prevenció i mitigació de riscos sanitaris derivats de la covid-19, en què es descriuran els mitjans sanitaris amb què comptarà el vaixell i la capacitat de diagnòstic a bord mitjançant tipus de proves diagnòstiques d’infecció activa.

Aquest pla també establirà els aforaments previstos segons espais, llocs i serveis, comuns o no (camarots), els elements de senyalització i informació als usuaris i a la tripulació sobre mesures a seguir, les mesures d’higiene al vaixell, els plans de neteja, desinfecció i ventilació i els circuits per minimitzar contactes entre tripulació i passatgers.

Finalment, l’agent creuerista haurà de presentar una declaració responsable en què s’indiqui el centre sanitari concertat per la naviliera per atendre pacients en el desembarcament i per a la derivació de casos sospitosos per a la seva confirmació diagnòstica; un pla d’allotjament concertat per a pacients asimptomàtics o que no requereixin ingrés hospitalari; un pla d’allotjament per als contactes estrets que hagin de passar quarantena en cas necessari, abans de la tornada al seu domicili o al vaixell, així com l’assegurança contractada per cobrir totes les despeses que s’originen en els centres concertats, tant sanitaris, com allotjaments.

"L'ideal seria un protocol comú i únic per a tots els ports espanyols" explica el president de l'ACAVe "que cada comunitat plantegi plans diferents no ens beneficia en res" conclou Martí Sarrate.