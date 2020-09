"Amb moto, zero riscos. Fica-t'ho al casc!"

L'Ajuntament de Barcelona i el RACC han presentat aquesta setmana una campanya de sensibilització que té com a objectiu millorar la seguretat viària entre els usuaris de motos. La iniciativa porta el lema "Amb moto, zero riscos. Fica-t'ho al cas!c". La Rosa Alarcón és la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona: "Aquesta campanya és molt important. La moto és, juntament amb el vianant, els més vulnerables i els que més pateixin els sinistres de trànsit. Les dades són clares: Més del 50% dels morts que hem tingut a la ciutat de Barcelona, per desgràcia, han estat motoristes. Hem de respectar velocitats, hem de respectar tots els elements de protecció necessaris per anar en moto, i circular de la forma més segura possible". A Barcelona hi ha 300.000 motos censades, però ara cal afegir la moto de lloguer i la moto compartida: "Sí, és un fenòmen que estava a Barcelona però sense regular. Ara hem fet un pas endavant i ja estan pagant una taxa per ocupar la via pública. A més són motos elèctriques, el que vol dir que no contaminen ni fan soroll, i per la ciutat són molt bones. A més amb una sola moto que ocupa espai públic hi ha diferents usuaris que la fan servir. El futur ens porta cap a la moto i cap al vehicle privat compartit". En aquesta campanya a més de l'Ajuntament està el RACC i a més 11 operadores de moto-sharing, les que han guanyat el concurs públic que es va fer al mes de juny. I per descomptat el RACC està aportant la seva experiència. El que estem intentant és potenciar la prevenció, evitar les conductes de risc, perquè els sinistres de trànsit i la seguretat viària ens preocupen molt, especialment per col.lectius més vulnerables"