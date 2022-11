Alumnes d'Elisava desenvolupen un projecte d'intercanvi de bateries

L'escola de disseny i enginyeria de Barcelona ( Elisava) ha presentat un sistema innovador d'intercanvi de bateries a les motos d'intercanvi ( Sharing ). Una idea crucial pel medi ambient . Parlarem amb la portaveu d'Elisava RacingTeam, Mar Tarrazona



- D'on surt la idea?



Sorgeix en un treball de fi de grau, en aquest canvi de paradigma de la mobilitat elèctrica i vam creure que intercanviant aquestes bateries trobaríem un projecte de valor i fer un canvi de cara a la societat cap a l'any 2035.



- Des del primer moment un van donar suport tots els professors?



Clar, quan ens ho van suggerir i els alumnes vam decidir emprendre el projecte i crear un treball de fi de grau.



- En què consisteix aquest producte?



Els joves com nosaltres no solen tenir vehicle propi en les grans ciutats com Barcelona, i vam notar que estava en auge la mobilitat en Sharing, sobretot en cilindrades menors de 50 i que la mobilitat elèctrica tenia un impacte molt important. Vam decidir crear petits centres on es podia portar la bateria descarregada i agafar una altra carregada per la moto de sharing. Perquè sigui còmode fer-ho, hem creat una distribució homogènia per tota la ciutat.



-Quant de temps heu trigat a crear el projecte?



El temps ha estat ajustat, vam començar al setembre de l'any passat i vam finalitzar al juny d'aquest en un temps rècord.