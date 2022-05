Alma de Boquerón presenten “Contra viento y marea”

Per tancar la setmana parlarem de música parlarem d'un grup que estat com fer-nos moure a través de les seves cançons. En el programa d'avui tenim el grup "Alma de boqueron", parlarem amb Jordi Nacenta i David Antonin.



- Avui surt el disc Contra vientoy marea?

Amb aquest disc volem aixecar els ànims intentar transmetre alegria i positivisme perquè després del que venim és gairebé una necessitat. Hem de reconèixer que en aquest disc també hi ha alguna cançó lenta. Aquest treball ha estat creat durant aquests dos anys, però la ciència i la conya continuen vigents.



- "Vámonoslos tres" és el primer senzill del disc, que més trobarem?

Un ampli ventall de sons i estils que reflecteixen tots els estats ànims tant de felicitat, tendresa, tristesa, nostàlgia, però sempre filtrat amb la gràcia boqueron que sempre és amb optimisme.



- Porteu uns quants àlbums a l'esquena.



Aquest és el sisè des del 2014, hem anat per feina i no hem perdut el temps.



- Com neix la vostra banda?



Gairebé per accident, alguns de nosaltres ens coneixíem des de fa anys, però mai havíem compartit banda. En aquell moment un amic meu estava muntant un estudi de gravació i sabia que jo tenia cançons guardades i em va comentar que passés un dia per gravar-les i al cap d'un mes ens van oferir tocar el cafè rock and roll.



- Avui torneu a tocar el cafè rock and roll?



Si, a partir de 8:30 de la tarda. Aquest lloc té màgia i bona música, ens hem estrenat allà i un cop al mes anem. És un cafè de Gràcia què té molt d'encant i cultura, és molt recomanable.



- Teniu l'agenda bastant repleta de concerts.

Aquest estiu serà bastant mogudet, tornarem a la vida, estarem a la Barceloneta durant aquest dissabte. La gira comença oficialment el dissabte que ve a Badalona.