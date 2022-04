Alguns pagesos acumulen afectacions en tres collites consecutives

Segons el Departament d’Acció Climàtica, només al Pla de Lleida les baixes temperatures durant tres jornades consecutives han provocat danys en 50.000 hectàrees, a les que cal sumar altres zones productores de Lleida, Terra Alta i La Ribera d’Ebre.

Malgrat els esforços dels pagesos que han passat nits en vela per gestionar els sistemes de protecció antigelada, aquests no han funcionat en zones on les temperatures van descendir més de 6ºC sota zero, i alguns cultius tindran un 100% d’afectació.

Les collites més malmeses seran les d’ametlla i fruita dolça. Segons les previsions del DACC, a les zones amb les temperatures més baixes es preveuen pèrdues d’entre un 80-100% en tots els cultius de fruita de pinyol, ametlla i pera.

Per altra banda, ha avançat que en cultius com l’albercoquer apunten a pèrdues del 80% o més, i patiran els efectes de les gelades les cireres, les nectarines o els presseguers.

Tanmateix fins que passin 4 o 5 dies no es podrà saber si l’abast dels danys en la fruita serà més gran. En el cas de l’olivera fins l’arribada del bon temps no es podrà determinar quines branques han quedat malmeses, per poder quantificar la pèrdua de producció.

Osvald Esteve, cap de la sectorial Laboral de JARC i representant de la Fruita de COAG, afegeix un factor que agreuja aquesta situació, i és que a causa l’espiral alcista dels costos de producció, molts agricultors havien avançat la compra fitosanitaris i adobs per a tota la campanya, i amb una previsió de pèrdua total o molt minvada de la collita estaran totalment endeutats.

Davant la magnitud del desastre per als productors d’ametlla i fruita dolça, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demana a les administracions autonòmica i estatal ajuts directes per als productors de tots els cultius afectats per la gelada.

JARC demana canvis urgents en l’assegurança

A banda d’agilitat en el peritatge i el pagament d’indemnitzacions, l’organització agrària reclama canvis en les condicions que ofereix Agroseguro, que no respon als efectes provocats pel canvi climàtic, on es succeeixen contínuament episodis de sequera, gelades i inundacions.

Els més perjudicats són aquells que pateixen aquests fenòmens meteorològics durant anys consecutius, que són penalitzats amb cada sinistre.

Tampoc s’entén, explica Xavier Cullerès, cap de la sectorial de Fruita Seca de JARC, que el topall de rendiment per assegurar noves plantacions cobreixi només la meitat de la producció.

Per altra banda, Osvald Esteve apunta que molts fructicultors ja no han pogut assegurar enguany, perquè patien les conseqüències dels desastres de campanyes anteriors. A més, l’assegurança pel fred, afegeix, és molt cara, un 30% de franquícia més el cost d’assegurar.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de fruita seca de JARC, Xavier Cullerés (àudio).