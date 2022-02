La pandèmia ha fet que molts adolescents comencin a descobrir ara, a mig curs, la cara dels companys i professors. Tots no viuen de la mateixa manera, no és un fenomen generalitzat , però alguns adolescents es resisteixen a treure's la mascareta. En el programa d'avui parlarem amb la Teia Plana, coordinadora de la unitat de TCA de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital clínic.



- Estem parlant de la mascareta una barrera contra el virus de la covid, però també pot ser una pantalla per les inseguretats sobretot en l'adolescència.



La veritat és que ens hem acostumat a la mascareta i ara veurem una mica com ens anem desacostumant a ella. Hi haurà factors individuals o de grup que podran facilitar-ho endarrerir una mica la retirada tot i que pensem que no ha de ser un aspecte que estigui massa dificultós des de la clínica estem veient que no hi ha massa repercussió amb els nostres pacients, però entenc que pot passar des de l'adolescència o també a persones adultes que siguin hipocondríac amb els contagis. Tot i respectar els tempos de cadascun esperem que sigui una adaptació fàcil.



- L'altre dia s'escoltaven casos molt diferents entre els adolescents, com per exemple, per timidesa o perquè tenien grans. Són testimonis reals que a partir d'ara començarem a veure en el moment que es treguin la mascareta.



Exacte, encara que ara mateix no estiguem veient a la clínica una repercussió patològica d'això no vol dir que a peu de carrer o a peu d'escoles no puguin haver-hi aquests comentaris després de produir-se aquest primer "destape inicial". Els joves porten mascareta, però després contínuament s'estan exposant a les xarxes socials on la majoria de casos no ho fan d'una manera sincera o real crec que ja existeix des de fa un temps una mascareta de modificar aspectes nostres que de vegades ens fan viure en una altra realitat. Treure's la mascareta en grup també pot ajudar molt.