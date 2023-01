Alfred García estarà al Benidorm Fest amb "Desde que tu estás'

En tan sols cinc anys ha creat molts èxits musicals, ha col·locat 15 de les seves 16 cançons al top 100 de Spotify i ja és núm. 1 en escoltes d'iTunes. Parlarem avui amb l'artista Alfred Garcia. Parlarem avui amb l'artista Alfred Garcia.



- Quin és el secret del teu èxit?



Suposo què és degut a la gran feina feia darrere, una part de sort i molts concerts a l'esquena. El talent musical ho valoren els altres.



- Ho has fet un període curt de temps.



Les coses que pensava fer al llarg de la meva vida per sort les he aconseguit en només cinc anys. M'hauria agradat assolir-ho amb més espai de temps perquè ho hagués gaudit molt bé, però encara queden molt per aconseguir.



- Com es gestiona aquesta fama en poc temps?



Ho gestiones quan pares. No he tingut cap mena d'ajuda quan estava passant tot i quan vaig decidir agafar-me un petit descans pel que fa a la feina, vaig posar-me mans a l'obra per entendre una mica el que havia passat i per continuar amb il·lusió.



- Vas fer un pas enrere per poder gestionar on estaves?



Sí, és com quan et tires amb paracaigudes en algun moment has de tirar del paracaigudes i aterrar. Crec que és molt necessari per poder situar-te.



- Has presentat al Benidorm Fest 'Donde tu estas' la cançó amb la qual vols representar el nostre país el festival d'Eurovisió.



És un festival molt bonic i crec que les bogeries més grans sempre es fan per amor a la música.



- Com preveus aquesta proposta pel Benidorm Fest?



Amb molta il·lusió i sobretot amb moltes ganes de fer-ho bé i emocionar. Vull aprofitar l'oportunitat d'aquest festival de realització i qualitat impecable i a partir d'aquí continuar la meva trajectòria musical.