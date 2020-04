Álex Ubago estrena "Si tu te vas"

Estamos encantados de dar la bienvenida en el programa de hoy a Álex Ubago y a la vez sorprendidos de las cifras que ha conseguido en las redes sociales con su nueva canción "Si tu te vas". ¿Cómo lo haces para conseguirlo? Álex Ubago : "la verdad es que es una suerte tener tanta gente que me sigue y escucha mi musica, estoy muy contento". ¿La clave del éxito está en lo que haces que lo haces con el corazón verdad Álex Ubago "la verdad es que no siento otra manera que no sea así, pongo el corazón en cada una de las canciones y por suerte ya son unos cuantos años, es más a finales del año que viene haré veinte años de carrera musical, con lo cual son muchos años compartiendo canciones con la gente y a día de hoy no nos queda otro remedio que adaptarnos a las nuevas tecnologías y estar activos en las redes sociales.

Las redes sociales, en este momento está siendo el rinconcito dónde la gente está encontrando consuelo a través de la música y están encontrando, por ejemplo, con esta nueva canción "Si tu te vas". Explícanos un poco que hay detrás de esta canción, Álex Ubago : "Si tu te vas" es mi último single más reciente, es el tercer adelanto de lo que será mi nuevo disco, que aún no tiene fecha de lanzamiento, y menos aún con esta situación que estamos viviendo que nos ha trastocado a todos un poco los planes pero de momento voy sacando canciones periódicamente de hecho dentro de un mes saldrá otro nuevo single. Este último "Si tu te vas" es una colaboración con un artista colombiano que se llama Mike Bahía y es una canción con un estilo bastante diferente a lo que yo he hecho hasta ahora, con un estilo más urbano y más latino, fusionando los estilos de Mike Bahía y con los míos. Nos podemos imaginar que esta canción va dedicada a todo el mundo que está viviendo estos momentos tan duros. Álex Ubago: "Totalmente, sí lo que hacemos sirve para que la gente se sienta mejor y para hacerles un poco más llevadera esta situación, mucho mejor".