Álex Ubago celebra els seus 20 anys als escenaris

Han passat vint anys d'ençà queAlexUbago va treure el disc "Que pidestú", un àlbum que va vendre milions de còpies. L'artista ho ha volgut celebrar traient un disc amb noves versions. Ens explica més detalls el mateix artista.



- Vas arribar per la porta gran venent milions de còpies amb el seu primer disc.



La veritat és que vam començar molt bé tot i que no ens ho esperàvem, de fet crec que ningú ho espera, però efectivament l'inici va ser una mica atípic, habitualment els artistes o grups solen tenir un camí previ abans d'arribar a l'èxit, en el meu cas va ser tot molt ràpid, amb el primer disc vaig tenir una connexió molt forta amb el públic i van ser uns primers anys molt intensos.



- Et vas convertir en poc temps en un dels referents de la música i ara després de 20 anys parlem de la celebració amb un disc de col·laboracions per reeditar els grans èxits, quina sorpresa ens espera?



És un disc molt especial i t'explicaré pocs detalls perquè hem de mantenir el misteri. A poc a poc anirem desvetllant totes les sorpreses que inclou aquest disc. El que he fet en aquest disc és tornar a gravar 18 cançons de la meva trajectòria conjuntament amb altres artistes tant del nostre país com d'altres punts del món.



- Que es sent en formar part de la banda sonora de la vida de moltes persones?



És un honor i una felicitat molt gran, és el somni de qualsevol cantautor o compositor que les cançons deixin de ser teves i passin a ser de la gent, inclús la sensació d'haver connectat amb diferents generacions és impressionant.