"Alcarràs" s'estrena a la pantalla gran

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

"X"

En 1979, un grup de joves cineastes es van proposar fer una pel·lícula per a adults en la zona rural de Texas, però quan els seus amfitrions solitaris i ancians els atrapen en l'acte, l'elenc aviat es troba en una lluita desesperada per les seves vides.

Es va filmar a Nova Zelanda i la producció es va dur a terme principalment en Fordell . La seva partitura va ser composta per Tyler Bats i Chelsea Wolfe .

La pel·lícula va tenir la seva estrena mundial en South by Southwest (SXSW) el 13 de març de 2022 i va ser estrenada en cinemes als Estats Units el 18 de març de 2022 per A24 .

Va rebre crítiques generalment positives, i els crítics van destacar els seus homenatges a les pel·lícules slasher del segle XX, en particular The Texas Chain Saw Massacre de 1974 .





"Alcarràs"

L'avi ha deixat de parlar, però ningú de l'extensa família Solé sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya, la família conrea una gran extensió de presseguers. Després de vuitanta anys conreant la mateixa terra, la família Solé es reuneix per a realitzar junts la seva última collita.

Premiere: Secció oficial del Festival de Berlín 2022.





"Atlantide"

Un jove de Sant'Erasme, una illa en les vores de la llacuna de Venècia, viu del seu enginy, aïllat fins i tot del seu grup de companys, els qui estan ocupats explorant l'existència de la cerca de plaers expressada en el culte al 'barchino', llanxa a motor.