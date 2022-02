"Alcarràs" l'èxit de Carla Simó a la Berlinale

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui, per començar, una pel.lícula que, segons el nostre Víctor, potser és ja la millor de l'any. (Àudio)

-"ALCARRÀS"









L'avi ha deixat de parlar, però ningú de l'extensa família Solé sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya, la família conrea una gran extensió de presseguers. Després de vuitanta anys conreant la mateixa terra, la família Solé es reuneix per a realitzar junts la seva última collita.

Festival de Berlín: Os d'Or - millor pel·lícula





-"LICORICE PIZZA"

Una comèdia romàntica. És la història d'Alana Kane i Gary Valentine, de com es coneixen, passen el temps junts i acaben enamorant-se a la Vall de Sant Ferran en 1973.





-"FLEE"

Un refugiat afganès accepta contar la seva història personal amb la condició que no es reveli la seva identitat. Per a aconseguir tal propòsit, el director decideix emprar un estil d'animació que no sols protegeix el narrador, sinó que potencia la seva història, combinant el temps i la memòria de manera visceral i poètica.